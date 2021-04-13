‘İflaslar bundan sonra başlayacak’

AYNI zamanda Berlin Teminat Bankası’nın (BürgschaftsBank Berlin) Türk işletmelere ve girişimcilere yönelik gönüllü elçiliğini yapan Emre Kiraz, korona yardımlarının düzenli muhasebe tutan işletmelerin ayakta kalmasına yardımcı olduğunu belirtirken, “Ancak geçtiğimiz yıllarda çeşitli sebeplerden dolayı muhasebelerini tam olarak tutmayan ve profesyonel bir muhasebeye sahip olmayan girişimciler bu yardımlardan yeteri kadar faydalanmadı ve faydalanamıyor. Zira devlet 2019 senesinde sağlam olan ve kârlı çalışan işletmelere destek veriyor. Korona öncesinde sağlam olmayan işletmeleri de kurtarmanın bir mantığı olmadığını düşünerek hareket ediyor” dedi. Bu yardımların çoğuna isletmelerin muhasebelerinin birebir başvurması gerektiğini kaydeden Emre Kiraz, işletmelerin çoğu muhasebe yetersizliğini kredi başvurularında da gördüklerini ve böylece teşvik içerikli kredi almadıklarını kaydetti.

GASTRONOMİ’NİN YÜZDE 30’U İFLAS EDECEK

Kiraz, “Kısıtlamaların kalkması demek yardımların da sona ermesi anlamına geliyor. Kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte iş yerleri ve dükkânlar açılınca bu ekonomi ve ticaretin hemen eskisi kadar hareketli olacağı ve işletmelerin önceki yıllardaki cirolarını yapacağı anlamına gelmiyor. Bu nedenle kira desteği ve aylık sabit giderlere yönelik yardım alamayanlar eğer yeteri kadar da ciro yapmazsa veya kendini korona sonrasına hazırlayamazlarsa, kiralarını ve diğer giderlerini ödeyemeyecek hale gelebilirler. Özellikle gastronomi, turizm ve seyahate dayalı sektörler yeni dönemde zorlanacak. Çünkü bu yıl da yeteri kadar turist beklenmiyor. Türk işletmelerinin özellikle bu sektörlerde faal olduğu acı bir gerçek” dedi. Sektör birliği olan DEHOGA’nın verilerine göre sadece gastronomi branşının yüzde 30’unun iflas edeceği tahmin ediliyor. Emre Kiraz, bu iflasların sadece girişimcileri etkilemeyeceğini, aynı zamanda ciddi bir işsizliğe de neden olacağına dikkat çekti.