İflasını açıkladı!

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BİR zamanlar Almanya’nın ilk 10 havaalanı arasında gösterilen, Frankfurt’a 130 kilometre uzaklıktaki havaalanının iflas etmesindeki en büyük etkenin pandemi olduğu belirtildi. Havaalanın iflasıyla birlikte aynı işletmeye bağlı 4 ayrı kardeş kuruluşun daha iflas ettiği bildirildi. Daha çok Ryanair Havayolu tarafından kullanılan havaalanının pandemiden önce yıllık 4 milyon kadar yolcuya hizmet verdiği, ancak seyahat kısıtlamaları ve yolcuların başka havalimanların tercih etmesiyle giderek kişi sayısının giderek düştüğü belirtildi. ABD’ye bağlı askeri havaalanı iken 1999 yılında sivil olarak hizmet vermeye başlayan havaalanı, bölgedeki diğer havaalanlarının aksine 24 saat hizmet veriyordu. Daha çok ‘charter’ uçuşların yapıldığı Frankfurt-Hahn’da ayrıca pandemiden önce yıllık 170 bin ton kapasiteyle kargo taşımacılığı yapılıyordu.