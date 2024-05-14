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IFAT Fuarı’na Türkiye’den 123 firma katıldı

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#IFAT Fuarı#Münih#AVRUPADAN HABERLER
IFAT Fuarı’na Türkiye’den 123 firma katıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 10:19

‘Uluslararası Su Arıtma Teknolojisi Ticaret Fuarı’ IFAT Fuarı’na Türkiye 123 firmayla en çok katılım sağlayan beşinci ülke oldu. 17 Mayıs’a kadar sürecek fuara çevre yönetimi, sürdürülebilirlik ve atık idaresi konusunda dünyanın en önemli firmaları katılıyor.

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FUAR 13 Mayıs’ta kapılarını açtı. Münih Messe etkinlik alanında gerçekleştirilen fuar dünya çapında, çevre yönetimi, sürdürülebilirlik ve atık idaresi konusunda dünyanın en önemli etkinliklerden biri olarak biliniyor. Münih Başkonsolosu Sualp Erdoğan, IFAT Fuarıı kapsamında, Türkiye’den katılan ve ihracat ürünlerini sergileyen firmaları ziyaret etti. Ziyarete Ticaret Ataşeleri Recep Aslan ve Ali Bayraktar da katıldı. Yaşam ve çevre kalitesini korumak ve artırmak için mevcut kaynakların uzun vadeli kullanımına hizmet eden yenilikler IFAT’ta sergileniyor. Fuara katılan şirketler ve belediyeler tecrübe alışverişinde bulunma fırsatları buluyor.

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#IFAT Fuarı#Münih#AVRUPADAN HABERLER

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