IFA 2024 başladı

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AÇILIŞ konuşması yapan Başbakan Scholz, son yılların üzerinde en çok konuşulan teknolojilerinden olan yapa zekânın önemine dikkati çekti. Her bireyin artık bir otomobilin nasıl çalıştığını veya bir akıllı telefonun nasıl kullanıldığını bildiğini belirten Scholz, “Aynı şekilde yapay zekâyı da anlamalı ve yararımıza kullanmalıyız. Yarı iletkenlerin ne olduğunu ve sanayimiz için neden bu kadar önemli olduklarını bilmeliyiz” dedi. Scholz, sanayi ülkesi olan Almanya için teknolojik gelişmeleri takip etmenin önemli olduğunu belirtirken, bu süreçte başka ülkelere bağımlı olmamak gerektiğini söyledi. Özellikle çip üreticilerini Almanya’ya çekmek için hükümetin çalışmalarına devam edeceğini belirten Scholz, ancak teknolojik ilerlemeye körü körüne güvenilmemesi gerektiği konusunda da uyarıda bulunarak, “Teknolojiye duyulan heyecan, ona olan güvenle mümkün olur” dedi. Çinli üreticiler Huawei ve ZTE’nin 2029 yılına kadar Almanya’daki 5G ağlarından tamamen çıkarılacağını hatırlatan Scholz, bunun doğru bir adım olduğunu belirtti.

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TÜRKİYE’DEN 52 FİRMA KATILIYOR

IFA 2024 10 Eylül’e kadar devam edecek. Bu yıl fuara 182 binden fazla ziyaretçi bekleniyor. 45’ten fazla ülkeden 1800’den fazla katılımcı firmayla fuar tamamen dolmuş durumda. IFA Başkanı Leif Lindner, “Hedefimiz, IFA’yı kültürel bir etkinliğe dönüştürmek ve geniş bir kitleye hitap etmek” diye konuştu. Türkiye bu yıl fuarda, aralarında önemli markaların da bulunduğu 52 firma ile temsil ediliyor. Ayrıca Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği de yaklaşık 400 metrekarelik stant açtı. Bu yılın öne çıkan konuları arasında yapay zekâ, sürdürülebilirlik, bağlanabilirlik, dijital sağlık ve içerik oluşturma yer alıyor. Güney Kore, bu yıl 100’üncü yılını kutlayan fuarın partner ülkesi olarak yer alıyor. Fuar katılımcılara ev elektroniği ve beyaz eşya sektöründeki yapay zekâ destekli eğilimleri izleme, karşılaştırma, yeni ürün ve teknolojilerle tanışma fırsatı sağlarken, yapay zekânın yoğun olduğu yenilikçi ürünleri kullanma imkânı da tanıyacak.