IFA 2024, 100’üncü yılını kutluyor

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IFA 2024, kapsamlı bir teknoloji gösterisi ve renkli yan etkinliklerle gerçekleşecek. Siemens, Sony, LG gibi büyük elektronik alet üreticileri, en yeni ürünlerini ziyaretçilere sunacak. Bu yıl fuarda beş ana tema öne çıkıyor: ‘Yapay zekâ’, ‘sürdürülebilirlik’, ‘bağlanabilirlik, ‘fitness’ ve ‘dijital sağlık’. IFA Başkanı Leif Lindner, insanların artık evde, sporda ve sağlıkla ilgili tüm alanlarda bu teknolojilerle iç içe yaşadığını belirtti. Fuar, bu temalar etrafında şekillenen birçok yeniliği ziyaretçilerine sunacak. Ancak Lindner, bu yenilikler hakkında detay vermedi.

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BRYAN ADAMS KONSERİBu yıl IFA’nın en önemli etkinliklerinden biri olarak Bryan Adams konseri öne çıkıyor. Adams, fuarın en büyük cazibe merkezlerinden biri olacak. IFA 2024’te yaklaşık 1800 katılımcı ve 125’ten fazla konuşmacı yer alacak. Cumartesi sabahı fuarın en yüksek ücretli konuşmacısı olması beklenen, eski ‘Pussycat Dolls’ üyesi Nicole Scherzinger, kariyerine dair ilginç anekdotlar paylaşacak ve eğlence, teknoloji ve sosyal medya dünyasındaki güncel konulara ve trendlere dair görüşlerini aktaracak.

Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen (solda)

CİRO DÜŞTÜ

IFA, 100’üncü yılını kutlarken, sektörün durumu halen sıkıntılı görünüyor. IFA organizatörlerinden edinilen bilgiye göre, Almanya’da tüketici elektroniği pazarı 2024’ün ilk yarısında yaklaşık 20.9 milyar Euro ciro elde etti. Ancak bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.6 daha düşük. Gfu Consumer&Home Electronics CEO’su Sara Warneke, koronavirüs krizi sırasında elektronik ürünler ve ev aletlerine olan talebin büyük ölçüde arttığını, ancak 2023’ten itibaren talebin yeniden düşüşe geçtiğini belirtti. IFA’nın marka haklarına sahip olan şirketin yöneticisi Warneke, tüketicilerin artık farklı ürünlere yönelmeye başladığını ifade etti. Ayrıca, inşaat sektöründeki durgunluğun da piyasayı olumsuz etkilediğini, daha az konut inşa edilmesiyle birlikte daha az eğlence ve elektronik eşya satın alındığını vurguladı.