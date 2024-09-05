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IFA 2024, 100’üncü yılını kutluyor

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#AVRUPADAN HABER#Ahmet Başar Şen#IFA 2024
IFA 2024, 100’üncü yılını kutluyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2024 10:49

Dünyanın en büyük, elektronik, beyaz eşya ve ev aletleri fuarı olan IFA, bu yıl 100’üncü yılını kutluyor. 6-10 Eylül 2024 tarihleri arasında Berlin fuar alanında gerçekleşecek olan IFA, teknoloji dünyasının en önemli yeniliklerini sergilemeye hazırlanıyor. Türkiye bu yıl fuarda, aralarında önemli markaların bulunduğu 52 firma ile temsil ediliyor. Ayrıca Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği de yaklaşık 400 metrekarelik bir stant açacak. Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen de fuarı ziyaret ederek Türk katılımcılarla görüşecek.

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IFA 2024, kapsamlı bir teknoloji gösterisi ve renkli yan etkinliklerle gerçekleşecek. Siemens, Sony, LG gibi büyük elektronik alet üreticileri, en yeni ürünlerini ziyaretçilere sunacak. Bu yıl fuarda beş ana tema öne çıkıyor: ‘Yapay zekâ’, ‘sürdürülebilirlik’, ‘bağlanabilirlik, ‘fitness’ ve ‘dijital sağlık’. IFA Başkanı Leif Lindner, insanların artık evde, sporda ve sağlıkla ilgili tüm alanlarda bu teknolojilerle iç içe yaşadığını belirtti. Fuar, bu temalar etrafında şekillenen birçok yeniliği ziyaretçilerine sunacak. Ancak Lindner, bu yenilikler hakkında detay vermedi.

IFA 2024, 100’üncü yılını kutluyor
BRYAN ADAMS KONSERİ
Bu yıl IFA’nın en önemli etkinliklerinden biri olarak Bryan Adams konseri öne çıkıyor. Adams, fuarın en büyük cazibe merkezlerinden biri olacak. IFA 2024’te yaklaşık 1800 katılımcı ve 125’ten fazla konuşmacı yer alacak. Cumartesi sabahı fuarın en yüksek ücretli konuşmacısı olması beklenen, eski ‘Pussycat Dolls’ üyesi Nicole Scherzinger, kariyerine dair ilginç anekdotlar paylaşacak ve eğlence, teknoloji ve sosyal medya dünyasındaki güncel konulara ve trendlere dair görüşlerini aktaracak.
IFA 2024, 100’üncü yılını kutluyor

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IFA 2024, 100’üncü yılını kutluyor

Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen (solda)

CİRO DÜŞTÜ
IFA, 100’üncü yılını kutlarken, sektörün durumu halen sıkıntılı görünüyor. IFA organizatörlerinden edinilen bilgiye göre, Almanya’da tüketici elektroniği pazarı 2024’ün ilk yarısında yaklaşık 20.9 milyar Euro ciro elde etti. Ancak bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.6 daha düşük. Gfu Consumer&Home Electronics CEO’su Sara Warneke, koronavirüs krizi sırasında elektronik ürünler ve ev aletlerine olan talebin büyük ölçüde arttığını, ancak 2023’ten itibaren talebin yeniden düşüşe geçtiğini belirtti. IFA’nın marka haklarına sahip olan şirketin yöneticisi Warneke, tüketicilerin artık farklı ürünlere yönelmeye başladığını ifade etti. Ayrıca, inşaat sektöründeki durgunluğun da piyasayı olumsuz etkilediğini, daha az konut inşa edilmesiyle birlikte daha az eğlence ve elektronik eşya satın alındığını vurguladı.

IFA 2024, 100’üncü yılını kutluyor

IFA 2024, 100’üncü yılını kutluyor

IFA 2024, 100’üncü yılını kutluyor

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#AVRUPADAN HABER#Ahmet Başar Şen#IFA 2024

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