IFA 2024, 100’üncü yılını kutluyor

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IFA 2024, kapsamlı bir teknoloji gösterisi ve renkli yan etkinliklerle gerçekleşecek. Siemens, Sony, LG gibi büyük elektronik alet üreticileri, en yeni ürünlerini ziyaretçilere sunacak. Bu yıl fuarda beş ana tema öne çıkıyor: ‘Yapay zekâ’, ‘sürdürülebilirlik’, ‘bağlanabilirlik, ‘fitness’ ve ‘dijital sağlık’. IFA Başkanı Leif Lindner, insanların artık evde, sporda ve sağlıkla ilgili tüm alanlarda bu teknolojilerle iç içe yaşadığını belirtti. Fuar, bu temalar etrafında şekillenen birçok yeniliği ziyaretçilerine sunacak. Ancak Lindner, bu yenilikler hakkında detay vermedi.
CİRO DÜŞTÜ
IFA, 100’üncü yılını kutlarken, sektörün durumu halen sıkıntılı görünüyor. IFA organizatörlerinden edinilen bilgiye göre, Almanya’da tüketici elektroniği pazarı 2024’ün ilk yarısında yaklaşık 20.9 milyar Euro ciro elde etti. Ancak bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.6 daha düşük. Gfu Consumer&Home Electronics CEO’su Sara Warneke, koronavirüs krizi sırasında elektronik ürünler ve ev aletlerine olan talebin büyük ölçüde arttığını, ancak 2023’ten itibaren talebin yeniden düşüşe geçtiğini belirtti. IFA’nın marka haklarına sahip olan şirketin yöneticisi Warneke, tüketicilerin artık farklı ürünlere yönelmeye başladığını ifade etti. Ayrıca, inşaat sektöründeki durgunluğun da piyasayı olumsuz etkilediğini, daha az konut inşa edilmesiyle birlikte daha az eğlence ve elektronik eşya satın alındığını vurguladı.