İddiayı kaybetti, Türk takımına antrenör oldu

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ALMANYA’da futbol oynadığı dönemde ‘Süper Mario’ lakabıyla anılan ve bir zamanlar Almanya Milli Takımı’nda da forma giyen ünlü futbolcu Mario Basler, amatör ligdeki Kreisliga C grubunda yer alan Osnabrück Türkgücü’nün teknik direktörü olacak. Osnabrück Türkgücü takımının genç başkanı Caner Ciftci, Alman futbol dünyasının tanınmış bir yıldızının takımlarında antrenörlük yapacak olmasının kendileri için onur kaynağı olduğunu söyledi. Almanya’da Bayern Münih, Werder Bremen ve 1. FC Kaiserslautern gibi takımlarda top oynayan Mario Basler, profesyonel futbolculuğunun sonrasında Jahn Regensburg, Eintracht Trier gibi takımları çalıştırdı. Osnabrück Türkgücü Başkanı Caner Ciftci

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OSNABRUCK’TE YAŞIYOR

Uzun süredir Osnabrück kentinde yaşayan Basler, Osnabrück Türkgücü futbol takımının eski bir yöneticisiyle geçen haftalarda squash oynadı. Oyunda iddialı oldugunu söyleyen Basler, rakibiyle bu maç için de iddiaya girdi ve “Eğer beni yenersen Osnabrück Türkgücü’nde bir süre teknik direktörlük yapacağım” dedi. Maçı kaybeden 53 yaşındaki Basler, maç sonrası sözünde durdu ve en az 6 aylığına gönüllü alarak amatör kulübü çalıştıracağını takıma bildirdi. 53 yaşındaki Mario Basler, gelecek hafta salı gününden itibaren takımla antrenmanlara başlayacak. Osnabrück Türkgücü’nün şu andaki antrenörü Ali Uçar da Basler’in yardımcısı olacak. Basler, futbol kariyerinde 3 kez Bundesliga Kupası’nı ve bir kez de Avrupa Kupası’nı kaldırmayı başardı.