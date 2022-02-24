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HABERLERAvrupa Haberleri

İddiayı kaybetti, Türk takımına antrenör oldu

#Mario Basler#Süper Mario#Osnabrück Türkgücü
İddiayı kaybetti, Türk takımına antrenör oldu

Ünlü Alman futbolcu Mario Basler, squash oynadığı Osnabrück Türkgücü futbol takımının eski bir yöneticisiyle girdiği iddiayı kaybedince, gönüllü olarak 6 aylığına takımın antrenörlüğünü yapacak.

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ALMANYA’da futbol oynadığı dönemde ‘Süper Mario’ lakabıyla anılan ve bir zamanlar Almanya Milli Takımı’nda da forma giyen ünlü futbolcu Mario Basler, amatör ligdeki Kreisliga C grubunda yer alan Osnabrück Türkgücü’nün teknik direktörü olacak. Osnabrück Türkgücü takımının genç başkanı Caner Ciftci, Alman futbol dünyasının tanınmış bir yıldızının takımlarında antrenörlük yapacak olmasının kendileri için onur kaynağı olduğunu söyledi. Almanya’da Bayern Münih, Werder Bremen ve 1. FC Kaiserslautern gibi takımlarda top oynayan Mario Basler, profesyonel futbolculuğunun sonrasında Jahn Regensburg, Eintracht Trier gibi takımları çalıştırdı.

İddiayı kaybetti, Türk takımına antrenör oldu
Osnabrück Türkgücü Başkanı Caner Ciftci

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OSNABRUCK’TE YAŞIYOR
Uzun süredir Osnabrück kentinde yaşayan Basler, Osnabrück Türkgücü futbol takımının eski bir yöneticisiyle geçen haftalarda squash oynadı. Oyunda iddialı oldugunu söyleyen Basler, rakibiyle bu maç için de iddiaya girdi ve “Eğer beni yenersen Osnabrück Türkgücü’nde bir süre teknik direktörlük yapacağım” dedi. Maçı kaybeden 53 yaşındaki Basler, maç sonrası sözünde durdu ve en az 6 aylığına gönüllü alarak amatör kulübü çalıştıracağını takıma bildirdi. 53 yaşındaki Mario Basler, gelecek hafta salı gününden itibaren takımla antrenmanlara başlayacak. Osnabrück Türkgücü’nün şu andaki antrenörü Ali Uçar da Basler’in yardımcısı olacak. Basler, futbol kariyerinde 3 kez Bundesliga Kupası’nı ve bir kez de Avrupa Kupası’nı kaldırmayı başardı.

 

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#Mario Basler#Süper Mario#Osnabrück Türkgücü

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