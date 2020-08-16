‘İddialar yenilir yutulur değil’

FEDERAL Meclis İçişleri Komisyonu üyesi olan Yeşillerli Bayram “İtfaiye birliğine yönelik iddialara yenilir yutulur değil. Bu iddiaların ve yapılan suçlamaların hiçbir soruyu açıkta bırakmayacak şekilde açığa kavuşması gerekir” dedi. Hürriyet gazetesine konuşan Yeşillerli Bayram, konuyu federal Meclis’e taşıyacağını belirterek “İtfaiye teşkilatı çok önemli bir kuruluş. DFV içinde ortaya çıkan iddialara karşı sesiz kalınmayacak. Mahkeme süreci işliyor. Ancak bu iddialar sadece mahkemenin değil, siyasetin de sorunu. Tüm iddiaları Meclis’e taşıyacağım. Hükümete konuyla ilgili soru önergesi sunacağım” dedi. Hukukçu milletvekili Bayram “DFV’nin başına bir kadının gelmesine çok sevinmiştim. Erkek teşkilatı imajı olan bu bir kuruluşta kadınların sorumluluk üstlenmesi Almanya toplumu için de önemli bir sinyaldi. Sayın Dr. Müjgan Perçin gibi göçmen kökenli başarılı bir hukukçu DFV için bir şans. İtfaiye kurumunun bu sorunu geçiştirmeye hakkı yok. Benim şahsi görüşüm bu suçlamalar açığa kavuşmazsa teşkilat büyük zarar görür. Bunun için iddiaları Meclis İçişleri Komisyonu’na taşıyacağım” dedi.

DAHA FAZLA GÖÇMEN YER ALMALI

Eyalet itfaiye teşkilatlarında ve ilgili birliklerde daha fazla göçmen kökenlinin görev alması gerektiğini belirten Bayram “İtfaiye birliklerinde ve eyalet teşkilatlarında göçmen kökenlilerin sayısı ve oranı çok düşük. Hem birliklerde hem de teşkilatlarda bu toplumun yüzde 25’ini oluşturan göçmenler ile toplumun yarısını oluşturan kadınların kendisine yer bulması lazım. Eğer daha fazla göçmen ve kadın yer alırsa taciz ve ayrımcılık sorunları yaşanmaz” dedi.

SUÇLANAN BİRİ AÇIKLAMA YAPTI

DFV’nin Genel Müdürü Dr. Perçin’in suçladığı yöneticilerden Hermann Schreck, kendisini savunmak için DFV’nin resmi sosyal medya hesabı Facebook’tan açıklama yaptı. Kendisine yönelik suçlamaları kabul etmeyen Schreck, ailesine ve itfaiyecilere iftiralarda bulunulduğunu iddia etti. Schreck’in açıklamasının altına ise 200 kadar yorum yapıldı. Yorum yapan itfaiye çalışanları ile takipçilerin büyük bölümü Schreck’in hukuksal süreç tamamlanana kadar istifa etmesini istedi. Kimi takipçiler de Schreck’in kişisel açıklamasını DFV’nin resmi sosyal medya hesabından yapmasını eleştirdi.