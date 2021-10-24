İddialar bitmiyor

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Spiegel dergisinde yer alan haberde, Axel Springer Yayınevi avukatlarının, kadın çalışandan New York Times ve Ippen Yayınevi gazetecilerine Reichelt’le ilgili yaptığı açıklamayı geri çekmesini istedi. Aksi halde gizlilik ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle hukuksal olarak suçlu konuma düşeceği ve hakkında dava açılacağı bildirildi. İsmi açıklanmayan kadın çalışanın, mart ayında patlak veren olaydan sonra Axel Springer bünyesinde yapılan iç araştırmayla ilgili detaylı bilgileri New York Times’a verdiği belirtiliyor. Kadın çalışanın avukatı ise Axel Springer’den derhal hukuksal tehdidini geri çekmesi, aksi halde buna karşı da dava açacaklarını belirten yazı gönderdi.

Ancak Springer tarafından görevlendirilen Hamburg hukuk firması KNPZ, baskıyı daha da artırdı. KNPZ avukatlık bürosu, bunun ticari sır yasasının ihlali olduğunu ve bunun cezalandırılabileceğini belirtti.