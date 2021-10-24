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HABERLERAvrupa Haberleri

İddialar bitmiyor

#BILD#Spiegel#Avrupadan Haberler
İddialar bitmiyor

Julian Reichelt’in, Bild gazetesi genel yayın yönetmenliği görevinden alınmasından sonra Axel Springer yayınevine yönelik iddialar son bulmuyor. Yayınevinin, Reichelt’in konumunu kullanarak ‘cinsel suistimalde’ bulunmasıyla ilgili New York Times’a konuşan bir kadın çalışanının ifadesini geri çekmesi için baskı yaptığı iddia edildi.

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Spiegel dergisinde yer alan haberde, Axel Springer Yayınevi avukatlarının, kadın çalışandan New York Times ve Ippen Yayınevi gazetecilerine Reichelt’le ilgili yaptığı açıklamayı geri çekmesini istedi. Aksi halde gizlilik ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle hukuksal olarak suçlu konuma düşeceği ve hakkında dava açılacağı bildirildi. İsmi açıklanmayan kadın çalışanın, mart ayında patlak veren olaydan sonra Axel Springer bünyesinde yapılan iç araştırmayla ilgili detaylı bilgileri New York Times’a verdiği belirtiliyor. Kadın çalışanın avukatı ise Axel Springer’den derhal hukuksal tehdidini geri çekmesi, aksi halde buna karşı da dava açacaklarını belirten yazı gönderdi.
Ancak Springer tarafından görevlendirilen Hamburg hukuk firması KNPZ, baskıyı daha da artırdı. KNPZ avukatlık bürosu, bunun ticari sır yasasının ihlali olduğunu ve bunun cezalandırılabileceğini belirtti.

 

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#BILD#Spiegel#Avrupadan Haberler

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