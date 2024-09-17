İddia uğruna 6 bin km pedal çevirdiler

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TÜRKİYE’de tatil yapma tutkunu Alman turistler Frank Lenzen (62) ve Michela Lenzen (63) çifti, her yıl gittikleri Antalya’da, 20 yıl önce tanıştıkları Belek turizm merkezinde esnaf olan Mehmet Küçükkavradım ile geçen yıl ilginç bir iddiaya girdi. Küçükkavradım, Alman çifte, “Bisikletle Almanya’dan Türkiye’ye gelemezsiniz” dedi. Bunun üzerine Lenzen çifti, bu yılki tatilleri için bisikletleriyle 9 ülkeyi 5 ayda gezerek yaklaşık 6 bin kilometre pedal çevirip Türkiye’ye ulaştı. Geçen yıl iddiaya girdiği Alman çifti karşısında gören Mehmet Küçükkavradım ise büyük şaşkınlık yaşadı. Küçükkavradı, “Çok şaşırdım ve şoke oldum. Biz şuradan şuraya bisikletle gitmeye üşeniyoruz. Onlar benim için iddia uğruna 6 bin km yoldan buraya bisikletle geldiler” diye konuştu.



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Bisikletle yaptıkları yolculuk boyunca Türkiye’de çok iyi karşılandıklarını belirten Michela Lenzen ise “Yolda bizi görenler çok iyi davrandı. Almanya’dan sisikletle pedal çevirmek zor olsa da bunu başarmak gerekiyordu. Bunu yaşamak güzel” dedi. Frank Lenzen de “Almanya´dan Avusturya, İtalya, sonra Hırvatistan, Karadağ, Arnavutluk üzerinden gittik, Arnavutluk’tan Makedonya’ya geçtik. Sonra Yunanistan geldi ve ardından Türkiye. Burada 6 hafta boyunca çok yeri ziyaret ettik. Türkiye bizim için çok güzel bir ülke. Diğer ülkelere göre çok daha iyi karşılandık, yolda bizi gören herkes selam vererek destek oldular. Zaten Türkiye’de çok fazla arkadaşım olduğu için burada olmaktan mutluyum” dedi

