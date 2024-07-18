İçme sularında alarm: İki eyalette durum kritik!

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AVRUPA’dan 11 çevre örgütünün yaptığı yeni bir çalışma, Avrupa’daki çeşme suyunu mercek altına aldı ve endişe verici sonuçlar ortaya koydu. Çeşitli bölgelerde musluk sularında Trifluor Asetat (TFA) adlı kimyasal tespit edildi ve bu bölgeler arasında Almanya’daki iki eyalet de özellikle dikkat çekiyor. Toplamda, çalışma kapsamında 11 Avrupa ülkesinden alınan 36 çeşme suyu örneğinin 34’ünde bu kimyasal tespit edildi. Almanya’da, Baden-Württemberg ve Kuzey Ren-Vestfalya kirliliğin en yüksek olduğu eyaletler oldu. Buradan alınan örneklerde Baden-Württemberg eyaletinde litre başına 1100 ve Kuzey Ren Vestfalya’da ise 1000 nanogram değerler tespit edildi. En yüksek değerler ise Paris ve Avusturya’da ortaya çıktı. Paris’te litre basına 2 bin 100 nanogram tespit edilirken, Yukarı Avusturya’da litre basına 4 bin 100 nanogram olarak kaydedildi.

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REFERANS DEĞERLER VE GÜVENLİK

Alman Çevre Dairesi, çeşme suyundaki TFA konsantrasyonunun 10 bin nanagoramın altında tutulmasını öneriyor. Çalışmaya göre, en düşük değerler Hamburg’da kaydedildi. Burada TFA konsantrasyonu litre başına 20 nanogramın altında. TFA, suda çözünebilen kimyasallar olarak biliniyor ve çevrede yaygın olarak bulunuyor. Kimyasal, sanayi süreçleri veya tarımdaki bitki koruma ürünleri yoluyla çeşme suyuna karışıyor. Kimyasalların insan üzerindeki etkileri henüz yeterince araştırılmamış olsa da, hormonal değişikliklere ve artan kanser riskine yol açabileceğinden şüpheleniliyor. Ancak uzmanlar yine de TFA seviyelerinin henüz çok ciddi tehlike arz etmediğini söyleyerek halkın panik yapmaması uyarısında bulundu. Araştırmacılar, gelecekte içme suyunun da güvenli kalması için harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.