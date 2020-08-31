İçişleri Senatörü Geisel: ‘Görüntüler utanç vericiydi’

FEDERAL Meclis’e hücum eden göstericilerin sayısının 300 ile 400 arasında olduğunu belirten Geisel, polisin de gösteri boyunca başarıyla görev yatığının altını çizdi. Senatör Geisel, “Hafta sonu Berlin polisi ne gerekiyorsa onu yapmıştır. Görevini harika yerine getirmiştir” dedi. Federal Meclis’in önünde sadece üç polisin görev yapmasına yönelik yapılan eleştirilere de cevap veren Geisel, “Meclis gerektiği gibi korunuyor. Buradaki polisler destek amacıyla Rus Büyükelçiliği önünde çıkan olaylara müdahale etmek için desteğe gönderildi. Kısa süre sonra da görev yerlerine geri döndüler” dedi. Federal Anayasa Mahkemesi’nin ‘Korona Kampını’ yasaklama kararını da değerlendiren Geisel, “Bizim yetkili birimlerin verdiği yasak kararının doğru olduğu onaylandı” dedi. Geisel, hafta sonu yapılan gösterilerle ilgili ise aralarında aşırı sağcıların ve korona inkârcılarının da bulunduğu 38 ile 40 bin arasında değişen sayıda kişinin gösterilere katıldığını söyledi.