İçişleri Bakanlığı’ndan ilk Ramazan sinyali!

Almanya’da sosyal temas kısıtlaması çerçevesinde bayramlar birlikte kutlanamıyor. Ramazan yaklaşırken, camilerde ibadet yasağının ne kadar daha süreceği sorusu gündeme geldi. Federal İçişleri Bakanlığı cuma günü dini cemaat temsilcileriyle bir toplantı düzenleyecek. Toplantının gündemi ibadetevlerinde toplu ibadet yasağının değerlendirilmesi. Federal İçişleri Bakanlığı sözcülerinden Björn Grünewaelder Berlin’de hükümetin basın toplantısında ibadet yasağıyla ilgili soruları yanıtladı.

BİR SEBEP YOK

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Grünewaelder, Ramazan boyunca ibadet yasağı devam edecek mi, yoksa bir yumuşama söz konusu mu sorusuna şu cevabı verdi: “Şu an en başta insan sağlığının korunması geliyor. Bulaşma zincirini kırmak amacıyla sosyal temas kısıtlaması getirildi. İbadetler, etkinlikler yapılamıyor. Bu, Paskalya Bayramı’nda Hristiyanlar için sorun oldu. Ramazan’da da Müslümanlar için sorun. Bununla hepimiz bir şekilde yaşamak zorundayız. Bizim için kolay değil, ama en başta insan sağlığı geliyor.” Sosyal temas kısıtlamasına rağmen dini bayramların başka türlü yapılabileceğini belirten İçişleri Bakanlığı sözcüsü Grünewaelder, ibadet yasağının önümüzdeki gün ve haftalarda da gündemde olacağını vurguladı ve “Şu anda bugünkü gelişmeler ışığında bunu değiştirmek için henüz bir sebep yok” dedi.