İçişleri Bakanı’ndan aşırı sağa karşı eylem planı

ALMANYA’nın Hanau kentinde dokuz kişinin hayatını kaybettiği ırkçı saldırının kurbanları ölümlerinin ikinci yılında çeşitli anma törenleri ile anılırken, SPD’li İçişleri Bakanı Nancy Faeser’dan aşırı sağ ve ırkçılıkla mücadeleye ilişkin yeni bir eylem planı hazırlandığı açıklaması geldi. Faeser, Federal Meclis’te yaptığı ilk konuşmada söz konusu eylem planının nisan ayındaki Paskalya Yortusu’na kadar hayata geçirilmesinin hedeflendiğini duyurdu. Faeser, “Halle, Hanau, Walter Lübcke ve Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) saldırılarıyla aşırı sağ şu anda demokrasi önündeki en büyük tehlike. Bu tehlike çok sayıda kişi tarafından uzun bir süre görmezden gelindi” diye konuştu. Aşırıcılık kaynaklı şiddetin ‘ürediği ortamın kurutulması için’ nefret ve nefret söylemine karşı önlemler alındığını belirten Bakan, aşırılık yanlılarının mali kaynaklarının takip edilmesi ve kurutulmasının da hedeflendiğini söyledi.

11 MART ‘TERÖR KURBANLARINI ANMA GÜNÜ’ OLACAK

Bakan ayrıca, silah yasasının sertleştirilmesinin planlandığını vurguladı. Bild am Sonntag gazetesine planla ilgili açıklamalarda bulunan Faeser, “Kararlı bir şekilde silahları ellerinden alacağız” dedi. Sadece aşırı sağa karşı değil her tür aşırılık yanlısına karşı mücadele etmek istediğini belirten İçişleri Bakanı, “Şiddetin, tehdidin ve tacizin her türünü tamamen reddediyorum” ifadelerini kullandı.

Faeser ayrıca, 11 Mart’ın Almanya’da da ‘Terör Kurbanlarını Anma Günü’ ilan edileceğini açıkladı. 11 Mart, İspanya’da 11 Mart 2004’te 193 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarının ardından Avrupa Birliği (AB) tarafından ‘Terör Kurbanlarını Anma Günü’ ilan edilmişti. Almanya’da 1990 yılından 2021 yılına kadar en az 213 kişinin aşırı sağ kaynaklı şiddet olayları sonucu hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.