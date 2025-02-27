İçişleri Bakanı’na güvenlik mektubu! Müslümanların...

Haberin Devamı

CCMTF Başkanı İbrahim Alcı, Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau’ya gönderdiği mektupta, DİTİB’in Jargeau’daki derneğinde çıkan yangını değerlendirdi. Bu yangınla beraber, Müslümanların ibadet yerlerine yönelik kötü niyetli eylemler zincirine bir yenisinin eklendiğine dikkati çeken Alcı, mektupta, bu endişe verici durum karşısında Fransa’daki Müslüman toplumunun derin bir güvensizlik duygusu yaşadığı belirtildi. Alcı, “Günlük olarak camilere ibadet etmek ve manevi huzur bulmak için gelen cemaatimiz, artık güvenlikleri konusunda endişe duymaktadır. Tüm nesilleri etkileyen bu korku, Cumhuriyet’imizin temeli olan özgürlük, eşitlik ve kardeşlik değerlerine aykırıdır” dedi.

‘BU BİR ZORUNLULUK’

Bakanlı’ktan, Müslümanların ibadet yerlerinin çevresindeki güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesini talep eden Alcı, “Güvenlik kameralarının kurulması, camilerin çevresinde polis devriyelerinin artırılması ve dini derneklerin sorumlularına daha fazla destek sağlanması gibi önlemler, toplumumuza güçlü mesajlar verecektir” ifadesini kullandı. Alcı, ibadet yerlerinin korunmasının bir zorunluluk olduğunu, somut eylemler üzerinde görüş alışverişinde bulunmak ve herkesin güvenliğini sağlamak için aktif iş birliğine hazır olduklarını söyledi.

Haberin Devamı

DİTİB DERNEĞİNE KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

Başkent Paris’e yaklaşık 150 kilometre mesafedeki Jargeau’daki DİTİB derneğinde dün yerel saatle 01.30 sıralarında yangın çıkmıştı. Can kaybının olmadığı yangında, DİTİB derneğinin ibadethanesi tamamen yanmıştı. DİTİB yetkilileri, yangınla ilgili kundaklama ihtimalinin araştırıldığını belirtmişti. Yangın sonrası derneğe Türkiye’nin Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz ile DİTİB Fransa Başkanı ve Paris Din Hizmetleri Müşaviri Bayram Demirtaş ziyarette bulunmuştu. On gün önce de derneğin ibadethanesine İslam karşıtı yazılar yazılmıştı.