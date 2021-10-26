İçişleri Bakanı’na anlamlı ziyaret

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NÜRNBERG Müsiad/Kuzey e.V. Başkan Haluk Dokur ve yönetim kurulu üyelerinden Aydın Özcan, Mühibe Gürdoğan, Halil Cesur ve sekreter Didem Tunalı, Spor ve Entegrasyondan Sorumlu Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann’ı ziyaret etti. Münih İçişleri Bakanlığı’nın toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette, Türk-Alman ilişkileri, siyasi ve ekonomik olarak masaya yatırılırken, Türk toplumunun sorunları dile getirildi.

TÜRKLERİN ALMAN EKONOMİSİNE KATKISI BÜYÜK

Müsiad/Kuzey e.V. Başkan Haluk Dokur, “İçişleri Bakanı Hermann’a yaptığımız ziyareti Müsiad için çok güzel atılım olarak değerlendirdik. Bu görüşmede, gelecek için iş birliği ve beraberce yol almak için ilk temelleri attık. Konuların başında Alman toplumu ile olan ilişkilerimizin geliştirilmesi, gençlerimizin gelecekteki durumları ve Almanya’da bulunan Türklerin Alman ekonomisine katkıları hususunda fikir alışverişi yaptık” dedi.

TÜRK ALMAN İLİŞKİLERİ TARİHE DAYANIYOR

Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerde bazen olumsuz gelişmeler görülse de, Türk-Alman dostluğunun tarihe dayandığını, Almanya’nın gelişmesinde Türk toplumunun faydasının büyük olduğu belirten Hermann, “Yakın zamanda insan sağlığı konusunda büyük başarılı çalışmalara imza atan Prof. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci’nin başarıları göz ardı edilemez” dedi. Hermann, Türkiye ile Almanya arasında 1961’de imzalanan iş gücü anlaşmasının 60’ıncı yılı nedeniyle Almanya’nın değişik kentlerinde törenler düzenlendiğini sözlerine ekledi. Binlerce Türk vatandaşının Alman vatandaşlığına geçtiğini ve bunun memnuniyet verici bir durum olduğunuda ifade eden Hermann, Türk iş insanlarının Bavyera bölgesinde, Alman iş insanlarının da Türkiye’de yatırım yapmalarının sevindirici olduğunu vurguladı.