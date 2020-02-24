İçişleri Bakanı uyardı: Berlin için de tehlike var!

GEISEL, Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, aşırı sağcıların işlediği suçların 2019’da 2018’e göre bin 789’dan bin 932’ye çıktığını, bu sayının çok yüksek olduğunu dile getirdi. Özellikle aşırı sağcı şiddet olaylarının artmasından rahatsız olduğunu belirten Geisel, “Bu (aşırı sağcı şiddet olayı), 2018’de 120’den 2019’da 153’e çıktı” dedi. Hanau’daki ırkçı terör saldırısından sonra Berlin’de cuma gününden beri birçok büyük caminin korunduğuna dikkati çeken Geisel, “Ancak dernekler ve kültür merkezleri için ne yapabileceğimizi de düşünmemiz lazım. Halle kentinde katliamı sadece bir kapı önledi. Bundan dolayı yoğun ziyaretçisi olan kurumların veya camilerin fiziki güvenlik önlemlerini güçlendirmek istiyoruz” diye konuştu. Geisel, Hanau kentindeki gibi aşırı sağcı saldırının Berlin’de gerçekleştirilmesi ihtimaline ilişkin soru üzerine de “Uzun bir süreden beri soyut bir tehlikenin var olduğunu söylüyoruz, Berlin için de. Federal İçişleri Bakanı ve eyaletlerin içişleri bakanları, özellikle aşırı sağcı tehdidin çok yüksek olduğu konusunda hemfikir. Bundan dolayı harekete geçmemiz lazım” yanıtını verdi.