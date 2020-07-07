İçişleri Bakanı ‘Olmaz’ dedi, sendika istedi!

ALMANYA İçişleri Bakanı Horst Seehofer (CSU), pazar günü yaptığı açıklamada görevde bulunduğu sürece polis teşkilatında ‘ırk temelli profilleme’ araştırmasını yaptırmayacağını açıkladı. İçişleri Bakanı, çok sayıda eleştiri gelmesine rağmen araştırmaya kesinlikle izin vermeyeceğini söyledi. Bir televizyon programına konuşan Seehofer, “Biz her hafta ‘bir dilek tut’ oyunu oynayamayız. Önce federal ve eyaletlerin aşırı sağ ve ırkçılığa karşı aldığı önlemlerin uygulanması lazım. Ondan sonra daha başka ne tür yeni önlemler gerekip gerekmediğini düşünürüz” dedi. Seehofer, polis teşkilatı içinde yapısal bir ırkçılık olmadığını, kamuda ırkçılığa karşı sıfır hoşgörünün geçerli olduğunu ve ırkçılığa karşı kararlıca mücadele ettiklerini söyledi.

ASAYİŞ ŞUBESİ İSTEDİ

Almanya’da asayiş polis teşkilatı sendikası BDK ise Seehofer’ın gerekçesini ‘biraz utandırıcı’ olarak eleştirdi. Araştırmanın polis teşkilatının da yararına olacağını belirten BDK Başkanı Sebastian Fiedler, “Araştırma sonucunda eğer olumsuz sonuç çıkarsa, bunu bilmemiz lazım” dedi ve İçişleri Bakanı’nın kararının bir şey gizlenmek istiyor izlenimine yol açtığını söyledi. Adalet Bakanı Christine Lambrecht ise araştırmanın yapılmasında ısrarlı olduğunu vurguladı. Tartışma eyaletler arasında da görüş ayrılığını ortaya çıkardı. Bavyera, Kuzey Ren Vestfalya, Rheinland Pfalz ile Saksonya eyaletleri araştırmaya gerek duymadıklarını açıklarken, Schleswig Holstein, Hamburg ve Bremen ise araştırmaya destek çıktı.