‘İçişleri Bakanı çifte standart uyguluyor’

MİLLETVEKİLİ Jennina Wieslerr’le aynı yöntemle aynı şekilde ölüm tehdidi alan NSU’nun müdahil avukatlarından Seda Başay Yıldız ise Bakan Beuth’u kendisiyle dayanışma göstermediği için eleştirdi. Son iki yıl içinde 1.5 yaşındaki kızıyla birlikte 13 kez ölüm tehdidi aldığını belirten Yıldız, konuyla ilgili Hürriyet’e konuştu: “Benim 1.5 yaşındaki kızım ölüm tehdidi aldı. Kızım şimdi 3 yaşında hâlâ ve ölüm tehdidi alıyor. Kızımın kanının akıtılacağı belirtiliyor. Hessen Eyalet Asayiş Dairesi Başkanı Sabine Thurau olayı ciddiye aldı. Çok hassas davrandı. Ancak İçişleri Bakanı bir kez olsun benimle dayanışma göstermedi. Bana göre İçişleri Bakanı görevini yapmıyor. Milletvekiliyle dayanışma göstermesi olumlu. Ama tavrı çifte standart. Onun bu tavrını kabul etmiyorum.”

‘KIZIM POLİS KORUMASINDA’

Sol Parti’li Wieslerr’i tehdit biçimi ve özel bilgilere ulaşma yönteme aynı. Wieslerr’in de özel bilgileri bir polise ait bilgisayardan kendi bilgisayarına girilerek elde edildi. Benim de özel bilgilerim bir polis bilgisayarından benim bilgisayarıma girilerek elde edildi. Eşim, annem, babam dahil tüm aile fertlerimizin bilgileri alındı. Bu şekilden ben ve kızım tehdit edildi. Kızım 3 yaşında ve polis korumasında. 1.5 yıldır sürekli polis tarafından öldürülmesin diye korunuyor. Bakan Beuth ise bunu ciddiye almıyor. Söz konusu milletvekili olunca harekete geçiyor. Eğer bakan bana tehdit mektupları geldiğinde tavrını koyup özel soruşturmacı atasaydı, belki olay çoktan çözülür ve sorumlular tespit edilirdi. Bugün milletvekili tehdit edilmezdi. Benim talebim, Almanya’da her fert eşit muamele görmeli. Birilerine imtiyaz gösterip diğerlerini görmezden gelmek doğru değil.”