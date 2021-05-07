‘İçinde her şey var, Almanya olmasın’ önerisi

ALMANYA’da eylül ayında yapılacak genel seçimlerde iktidarın güçlü adaylarından Yeşiller, mart ayının ortasında 136 sayfalık ‘Almanya-İçinde Her Şey Var’ adlı seçim programını tanıttı. Yeşiller’de her seçim döneminde hazırlanan seçim programı, geleneksel olarak itirazlar ve değişiklik öneriler için parti tabanına da sorulur. Bu yıl seçim programına yönelik 3 bin 500’e yakın görüş ve öneri başvurusu yapıldı. Ancak Berlin’den yapılan 3 değişiklik önerisi partiyi zora soktu. AP milletvekili Erik Marquardt’in ofisinde çalışan Michael Sebastian Schneiss, seçim programının isminden ‘Almanya’ kelimesinin çıkartılmasını istedi. Schneiss, “Siyasetimizin merkezinde insan onuru ve özgürlüğü yer alıyor, Almanya değil” diyerek önerisini gerekçelendirdi. Schneiss’in önerisine 300’den fazla üyeden destek geldi ve başvuruya imza attı. Destek verenler arasında Berlin eyalet milletvekili Turgut Altuğ da yer aldı. Ayrıca ilçe belediye encümenleri ve eyalet teşkilatı üyeleri de öneriye destek verdi.

‘SORUNLU BİR DEVLET ANLAYIŞI VAR’

Ancak Yeşiller tabanından gelen öneriye Birlik Partileri, SPD ve FDP tepki gösterdi. CSU Genel Sekreteri Markus Blume, Yeşiller’in ‘vatanla arızalı bir ilişkisi’ olduğunu belirterek, “Ülkeyle bağ kurmadan ülkeyi yönetmek istiyorlar. Sırada ne var?” eleştirisinde bulundu. CDU Thüringen Teşkilat Başkanı Christian Hirte de Yeşiller’in sorunlu bir devlet anlayışı olduğunu belirtirken, Yeşiller’in devletin egemenlik sınırları devlet otoritesini sürekli sorguladığını kaydetti. FDP’li Linda Teuteberg de Yeşiller’in değişiklik önerilerinde polisin zan altında bırakıldığını belirtti. SPD’li Aşağı Saksonya İçişleri Bakanı Boris Pistorius ise, “Hayatımda böyle aptalca bir yazı görmedim” diyerek Yeşiller tabanından gelen değişiklik önerisini eleştirdi.