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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 11.03.2020 - 11:43,Son Güncelleme:/

İçi altın ve mücevher dolu 350 kiloluk kasayı çaldılar

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İçi altın ve mücevher dolu 350 kiloluk kasayı çaldılar
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Almanya’nın Aşağı Saksonya Eyaleti sınırları içinde kalan Göttingen’deki kuyumcuya gece yarısı giren hırsızlar, içi altın ve mücevher dolu 350 kiloluk kasasını çaldı.

ALINAN bilgiye göre soygun sırasında gürültüyü duyan komşular, birkaç kişinin 350 kiloluk kasayı bir minibüse yüklerken görüp polise haber verdiler. Ancak polis olay yerine gelen kadar soyguncular kaçmayı başardı. Kasada çok değerli mücevher ve altınların olduğunu belirten polis, geride iz bırakmayan soyguncuları yakalamak için soruşturma başlattı.

 

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