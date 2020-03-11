İçi altın ve mücevher dolu 350 kiloluk kasayı çaldılar

ALINAN bilgiye göre soygun sırasında gürültüyü duyan komşular, birkaç kişinin 350 kiloluk kasayı bir minibüse yüklerken görüp polise haber verdiler. Ancak polis olay yerine gelen kadar soyguncular kaçmayı başardı. Kasada çok değerli mücevher ve altınların olduğunu belirten polis, geride iz bırakmayan soyguncuları yakalamak için soruşturma başlattı.