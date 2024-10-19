Ich bin ein Berliner

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PERŞEMBE akşamı geç saatlerde Berlin’e geldi ve doğrudan kalacağı otele geçti.

Cuma sabahı Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından Bellevue Sarayı’da askeri törenle karşılandı ve onur defterini imzaladıktan sonra ikili görüşmeye geçildi.

Yalnız Devlet Başkanlığı döneminde değil, 50 yıldır iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin geliştirilmesine katkılarından dolayı Steinmeier, Biden’ı Almanya’nın en yüksek nişanı olan özel tasarımlı ‘Almanya Federal Cumhuriyeti Liyakat Nişanı Büyük Haç’ ile ödüllendirdi.

Biden, bu onura layık görülen ikinci ABD Başkanı oldu.

İki Almanya’nın birleşmesine katkılarından dolayı özel tasarımlı ‘Liyakat Nişanı Büyük Haç’ ile 1993 yılında ödüllendirilen ilk ABD Başkanı George W. Bush’tu.

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Joe Biden, 23 Mayıs 1949’da Alman Anayasası’nın kabulüyle resmen kurulan Almanya Federal Cumhuriyeti’ni ziyaret eden 13’üncü ABD Başkanı oldu.

Kuruluşundan bu yana Almanya’yı 13 ABD Başkanı ziyaret etti.

Bunlardan 12’si resmi ziyaretti.

Yeniden ABD Başkanı olmak için gece gündüz seçim kampanyası sürdüren Donald Trump, 2017 yılı Temmuz ayında Almanya’ya gelerek Hamburg’da düzenlenen G20 Zirvesi’ne katıldı.

Ama bu resmi devlet ziyareti değildi.

Dwight D. Eisenhower, 1959 yılı Ağustos ayında Almanya’yı ziyaret eden ilk ABD Başkanı oldu.

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ALKIŞLAR ARASINDA TARİHİ KONUŞMA

Sonradan bir suikasta kurban giden John F. Kennedy, 23-26 Haziran 1963’te Almanya’nın eski başkenti Bonn, Köln, Frankfurt kentlerinden sonra yaklaşık iki yıl önce ‘Berlin Duvarı’ ile bölünmüş 1949 yılından beri Batı Almanya olarak bilinen Almanya Federal Cumhuriyeti’ne ait Batı Berlin’i ziyaret etti.

Duvarlar örüldükten sonra Berlin’i (Batı) ziyaret eden ilk ABD Başkanı olarak tarihe geçen John F. Kennedy, Schöneberg Belediye binası önünde 500 bine yakın Berlinlinin alkışları arasında tarihi bir konuşma yaptı.

Kennedy, yaklaşık yarım saat süren konuşmasını “Nerede yaşarlarsa yaşasınlar, tüm özgür insanlar bu kentin, Batı Berlin’in yurttaşıdır ve ben de özgür bir insan olarak şunu söyleyebildiğim için gurur duyuyorum: Ich bin ein Berliner (Ben bir Berlinliyim)” diyerek bitirdi.

Ve tarihe geçen “Ich bin ein Berliner” söylemini Almanca olarak söyledi.

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Lyndon B. Johnson 1967’de, Richard M. Nixon 1969’da, Gerald R. Ford 1975’te, Ronald W. Reagan 1982’de Almanya’ya resmi ziyarette bulundu.

Nixon, Bonn’daki Federal Meclis’te konuşma yapan ilk ABD Başkanı oldu ve “Biz birbirimize aitiz” diyerek Almanların gönlünü fethetti.

Reagan, 1985’te başkent Bonn’u, Bittburg, Bergen-Belsen ve Almanya’daki demokrasi hareketinin sembollerinden Rheinland-Pfalz eyaletine bağlı Neustadt kentindeki Hambacher Sarayı’nı ziyaret etti.

1987 yılında da Berlin Duvarı’nın çökmesinden yaklaşık iki yıl önce katıldığı Berlin’in kuruluşunun 750’nci yıldönümü etkinliğinde, tarihi Brandenburg Kapsı önünde yaptığı konuşmasında, “Perestroyka” (Yeniden yapılanma) ve “Glasnost” (Saydamlık) politikasıyla tarihe geçen dönemin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) Başkanı Mihail Gorbaçov’a “Mister Gorbaçov, tear down this wall!” (Bay Gorbaçov, bu duvarı yıkın!” çağrısında bulundu.

Bu, tarihi bir çağrıydı

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OBAMA 6 KEZ GELDİ

William J. Clinton (Bill Clinton), iki Almanya’nın 3 Ekim 1990’da resmen birleşmesinden sonra yeni başkent Berlin’i 1994 yılında ziyaret eden ilk ABD Başkanı oldu.

İki dönem görev yapan Clinton, 1998’de, iki kez 1999’da ve 2000’de olmak üzere Almanya’yı 5 kez ziyaret etti.

Barack Obama liderliğe soyunduğunda 2008 yılında Berlin’e geldi ve Brandenburg Kapısı önünde bir mitingde halka buluşmak istedi.

Ancak dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel, ‘tarafsız’ bir tutum sergilemedikleri için buna sıcak bakmayınca Obama, 200 bin Berlinliyle aynı cadde üzerindeki Zafer Anıtı’nın bulunduğu meydanda buluştu.

Obama, 2009 yılında ABD Başkanı seçildikten sonra, aynı yıl iki kez, 2013, 2015 ve iki defa da 2016 yılında olmak üzere, Almanya’yı 6 kez ziyaret etti.

Obama döneminde Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Hillary Clinton’a karşı yarışı kazanan ve 2017 yılında ABD’nin 45. Devlet Başkanı olan Donald Trump, aynı yıl Temmuz ayında Almanya’nın Hamburg kentinde yapılan G 20 Zirvesi’ne katıldığı halde, 280 km. uzaklıktaki Berlin’e gelmedi ve Almanya’ya resmi ziyarette bulunmayan ilk ABD Başkanı oldu.

Kim bilir, 5 Kasım’da yapılacak seçimleri kazanıp gelecek yıl göreve başlarsa, Trump’ın ziyaret edeceği ilk ülke belki Almanya olur...