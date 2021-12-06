Zlatan Ibrahimovic: Manchester United dar bir zihniyet, maaşımdan 1 sterlin kestiler

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Omicronu tespit eden doktor olağan dışı semptomu açıkladıOmicron'u tespit eden doktor 'olağan dışı' semptomu açıkladı#Koronavirüs
Bu seviyenin oyuncusu değil denmişti, rakamları altüst ediyor Vazgeçilmez oldu...."Bu seviyenin oyuncusu değil" denmişti, rakamları altüst ediyor! Vazgeçilmez oldu....#Fenerbahçe
Doğru kripto para nasıl seçilmeli Piyasalar karıştı İşte en kritik ipucu...Doğru kripto para nasıl seçilmeli? Piyasalar karıştı! İşte en kritik ipucu...#Kripto Para Piyasası
Erdoğandan asgari ücret mesajı: Kesinlikle işçimizi zora sokmayacağız Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Kesinlikle işçimizi zora sokmayacağız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Büyümenin yüzde 10u aşmasını bekliyoruzCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Büyümenin yüzde 10'u aşmasını bekliyoruz#Fuat Oktay
İstanbuldaki esrarengiz koku Bilim insanlarını da ikiye böldüİstanbul'daki esrarengiz koku! Bilim insanlarını da ikiye böldü#İstanbul'daki Koku
Sebebi ortaya çıktı Aylarca annesinin ölüsüyle aynı evde yaşadıSebebi ortaya çıktı! Aylarca annesinin ölüsüyle aynı evde yaşadı#ABD
E ama Erdoğan haksız mı biraderE ama Erdoğan haksız mı birader?#Erdoğan
Otomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuzOtomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuz? #Otomobil
Omicrondan umutla beklenen haber geldi... En yetkili isim son noktayı koyduOmicron'dan umutla beklenen haber geldi... En yetkili isim son noktayı koydu #Koronavirüs
Sosyal medyada çok konuşuldu Hastadan doktora akılalmaz sözlerSosyal medyada çok konuşuldu! Hastadan doktora akılalmaz sözler#Sakarya
Omicron sayısı bir günde yüzde 50 arttı Korkutan açıklama: Artık çok geç...Omicron sayısı bir günde yüzde 50 arttı! Korkutan açıklama: Artık çok geç...#Omicron
Serhat Akın: Löw ile mesajlaştık... 3 milyon euroya Fenerbahçeye gelirSerhat Akın: "Löw ile mesajlaştık... 3 milyon euroya Fenerbahçe'ye gelir"#Fenerbahçe
Mücevherlerinin fiyatı dudak uçuklattıMücevherlerinin fiyatı dudak uçuklattı#47. Pantene Altın Kelebek
Sercan Yıldırım ve Nihan Yönelin mutlu günüSercan Yıldırım ve Nihan Yönel'in mutlu günü!#Sercan Yıldırım
HABERLERAvrupa Haberleri

Zlatan Ibrahimovic: Manchester United dar bir zihniyet, maaşımdan 1 sterlin kestiler

#Ibrahimovic#Zlatan Ibrahimovic#Manchester United
Zlatan Ibrahimovic: Manchester United dar bir zihniyet, maaşımdan 1 sterlin kestiler

Zlatan Ibrahimovic yeni kitabında Manchester United'da yaşadığı bir anıyı paylaştı. Ibrahimovic kulübün kendisinden 1 sterlin'lik meyve suyu parasını maaşından kestiğini söyledi.

Haberin Devamı

Milan'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic yeni kitabı Adrenaline'de çarpıcı itiraflara yer veriyor. Ibrahimovic, PSG'nin patronu Nasser Al Khelaifi'yi arayıp kendisini sportif direktör olarak önerdiğini kitabında dile getirmişti. Bu kez yıldız futbolcu Manchester United ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Manchester United'ı 'dar zihniyetli' bir kulüp olarak nitelendiren Ibrahimovic bir anısını paylaştı ve kulübün kendisine nasıl 1 sterlin'lik fatura çıkardığını dile getirdi.

Zlatan Ibrahimovic: Manchester United dar bir zihniyet, maaşımdan 1 sterlin kestiler
Ibrahimovic: İçtiğim meyve suyunun parasını kestiler
"Herkes Manchester United'ı dünyanın en zengin ve en güçlü kulüplerinden biri olarak biliyor. Dışarıdan bana da öyle geliyordu ama orada kendimi dar bir zihniyetin içinde buldum."

"Bir maç öncesi takımla birlikte oteldeydik. Susadım ve mini barı açıp bir meyve suyu içtim. Maçtan bir süre sonra eve maaş bordrosu geldi. Genelde incelemem ama merak edip baktım, 1 sterlin'lik kesinti gördüm"

"Kulübü arayıp sordum. 'Maaşımdan neden 1 sterlin kestiniz?' dedim. Mini barda içtiğim meyve suyundan dolayı kesildiği söylendi. 1 Sterlin. İnanabiliyor musunuz? İtalya'da asla böyle bir şey olmazdı. Bunlar oyuncuların saygısını kazanan ve fark yaratan detaylar."

Haberin Devamı

Zlatan Ibrahimovic, Manchester United'da ne yaptı?
Zlatan Ibrahimovic, PSG'den ayrıldıktan sonra 2016 yazında Manchester United'a imza attı.

İlk sezonunda 46 resmi maça çıkan 40 yaşındaki futbolcu sezonu 28 gol ve 9 asistle tamamladı. Bir sonraki sezon ise sakatlığı nedeniyle problem yaşayan Ibrahimovic 7 maçta süre alabildi ve kulüpten ayrılıp MLS'in yolunu tuttu. Ibrahimovic, Manchester United'da UEFA Avrupa Ligi, Lig Kupası ve Community Shield kupalarını kazandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ibrahimovic#Zlatan Ibrahimovic#Manchester United

BAKMADAN GEÇME!

Otomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuz

Otomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuz?

#Otomobil
Omicronu tespit eden doktor olağan dışı semptomu açıkladı

Omicron'u tespit eden doktor 'olağan dışı' semptomu açıkladı

#Koronavirüs
TikTok, Snapchat, YouTube, Instagram... Çocuğunuz sosyal medya kullanıyorsa bunları bilmeniz şart

TikTok, Snapchat, YouTube, Instagram... Çocuğunuz sosyal medya kullanıyorsa bunları bilmeniz şart

#SOSYAL MEDYA