Zlatan Ibrahimovic: Manchester United dar bir zihniyet, maaşımdan 1 sterlin kestiler

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Milan'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic yeni kitabı Adrenaline'de çarpıcı itiraflara yer veriyor. Ibrahimovic, PSG'nin patronu Nasser Al Khelaifi'yi arayıp kendisini sportif direktör olarak önerdiğini kitabında dile getirmişti. Bu kez yıldız futbolcu Manchester United ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Manchester United'ı 'dar zihniyetli' bir kulüp olarak nitelendiren Ibrahimovic bir anısını paylaştı ve kulübün kendisine nasıl 1 sterlin'lik fatura çıkardığını dile getirdi. Ibrahimovic: İçtiğim meyve suyunun parasını kestiler

"Herkes Manchester United'ı dünyanın en zengin ve en güçlü kulüplerinden biri olarak biliyor. Dışarıdan bana da öyle geliyordu ama orada kendimi dar bir zihniyetin içinde buldum."

"Bir maç öncesi takımla birlikte oteldeydik. Susadım ve mini barı açıp bir meyve suyu içtim. Maçtan bir süre sonra eve maaş bordrosu geldi. Genelde incelemem ama merak edip baktım, 1 sterlin'lik kesinti gördüm"

"Kulübü arayıp sordum. 'Maaşımdan neden 1 sterlin kestiniz?' dedim. Mini barda içtiğim meyve suyundan dolayı kesildiği söylendi. 1 Sterlin. İnanabiliyor musunuz? İtalya'da asla böyle bir şey olmazdı. Bunlar oyuncuların saygısını kazanan ve fark yaratan detaylar."

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Zlatan Ibrahimovic, Manchester United'da ne yaptı?

Zlatan Ibrahimovic, PSG'den ayrıldıktan sonra 2016 yazında Manchester United'a imza attı.

İlk sezonunda 46 resmi maça çıkan 40 yaşındaki futbolcu sezonu 28 gol ve 9 asistle tamamladı. Bir sonraki sezon ise sakatlığı nedeniyle problem yaşayan Ibrahimovic 7 maçta süre alabildi ve kulüpten ayrılıp MLS'in yolunu tuttu. Ibrahimovic, Manchester United'da UEFA Avrupa Ligi, Lig Kupası ve Community Shield kupalarını kazandı.