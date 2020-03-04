'Ibrahimovic bana Guardiola gay dedi'

Ukraynalı oyuncu, ülkesinde verdiği röportajda, "Kıbrıs'ta, İsveç'e karşı bir hazırlık maçı oynadığımızı hatırlıyorum. Ibrahimovic bana geldi ve, "Allahım, bu Guardiola gayinden uzaklaşmam lazım" dedi. Artık onun davranışlarını kaldıramayacak durumdaydı" ifadelerini kullandı.

Zlatan Ibrahimovic, 2009-2010 sezonunda Barcelona'da oynadı ve Pep Guardiola ile fikir ayrılıkları sonrasında 1 sezonda ayrılık kararı aldı.