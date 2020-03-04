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Haber Giriş: 04.03.2020 - 16:29,Son Güncelleme:/

'Ibrahimovic bana Guardiola gay dedi'

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'Ibrahimovic bana Guardiola gay dedi'
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Barcelona tarihinin en kötü transferleri arasında gösterilen Dmytro Chygrynskiy, Zlatan Ibrahimovic'in arasının hiç barışmadığı Pep Guardiola'ya olan yaklaşımını bir cümlede anlattı.

Ukraynalı oyuncu, ülkesinde verdiği röportajda, "Kıbrıs'ta, İsveç'e karşı bir hazırlık maçı oynadığımızı hatırlıyorum. Ibrahimovic bana geldi ve, "Allahım, bu Guardiola gayinden uzaklaşmam lazım" dedi. Artık onun davranışlarını kaldıramayacak durumdaydı" ifadelerini kullandı.

Zlatan Ibrahimovic, 2009-2010 sezonunda Barcelona'da oynadı ve Pep Guardiola ile fikir ayrılıkları sonrasında 1 sezonda ayrılık kararı aldı.

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