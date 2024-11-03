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İbrahim’i, Majdoub öldürmüş!

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#ALMANYA#KATİL#AVRUPADAN HABERLER
İbrahim’i, Majdoub öldürmüş
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2024 11:41

İngiltere’nin başkenti Londra’nın kuzeyindeki Wood Green’de geçen yıl saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden İbrahim Pertek’i öldüren kişinin 52 yaşındaki Tunuslu Wajdi Majdoub olduğu tespit edildi. Geçen yıl yalan beyanda bulunduğu tespit edilen katil Majdoub, 7 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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16 Temmuz 2023’te Wood Green Kütüphanesi yanındaki bir geçitte cinayete kurban giden İbrahim Pertek dosyası, o dönem karanlıkta kalmış, polis üç kişinin fotoğraflarını yayımlamıştı. Wajdi Majdoub da o üç kişiden biriydi. Geçen yıl temmuz ayında gözaltına alınan Majdoub, polise ismi ve yaşıyla ilgili yanlış bilgiler vererek yanıltmaya çalışmıştı. Ancak cinayetin peşini bırakmayan polis teşkilatı sır perdesini araladı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Majdoub, İbrahim Pertek’i öldürmekten 7 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Polis dedektifi Andy Griffin, “Hiçbir şey İbrahim’i geri getirmeyecek olsa da ailesinin İbrahim’e ne olduğunu duyabildikleri bir duruşmaya katılabilmiş olması olumlu” diye konuştu.
Kuaför yardımcısı olan İbrahim Pertek, 16 Temmuz gecesi saat 01.10’da Wood Green Kütüphanesi’nin yanındaki bir geçitte saldırıya uğramıştı. Olaydan 1.5 saat sonra ciddi bir baş yaralanmasıyla bulunan Pertek, o gece hastaneye kaldırıldı ancak 1 Ağustos’ta hayatını kaybetti.

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#ALMANYA#KATİL#AVRUPADAN HABERLER

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