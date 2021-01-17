İbrahim Ağabey’i kaybettik

80’li yılların başında Hürriyet gazetesi Bremehaven muhabiri olarak işe başlayan, farklı yerel yayınlarla birlikte Türk basın sektöründe 40 yıla yakın hizmet veren Ergül, hayatının bir bölümünü âşığı olduğu memleketi Balıkesir’de geçiriyordu. Almanya’da Balıkesir’i tanıtmak için aktif çalışmalarda bulunan Ergül, 2006 yılında Duisburg’da Almanya Balıkesirliler Derneği’nin (BALDER) de kurucuları arasında yer aldı. Almanya’da iki dilli yayın yapan Muhabirce gazetesinin yayın danışmanlığı görevini de yürüten Ergül, Almanya’da göç tarihine farklı bir katkı sunmak adına özellikle birinci nesil Avrupalı Türklerle söyleşiler yaparak, kimi zaman hüzünlü kimi zaman eğlenceli göç hikâyelerini gazete sayfalarına taşıdı.





BALIKESİR’DE DEFNEDİLECEK

Son yıllarda Türkiye ve Almanya arasında yaşamını sürdüren Ergül, evli ve üç çocuk babasıydı. İbrahim Ergül’ün hastane sürecini yakından takip eden Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarsalan ile Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, yakın çalışmalarda bulundukları Ergül’den iyi haber almayı beklerken derin bir üzüntüyle vefat haberini aldıklarını belirterek, basın camiasına, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilediler. Dün akşam saatlerinde vefat eden İbrahim Ergül, işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere memleketi Balıkesir’e uğurlanacak.