İbrahim Ağabey’e son görev

16 Ocak Cumartesi günü Kovid-19’dan hayatını kaybeden İbrahim Ergül’ün (58) cenazesi, önceki gün Duisburg’da kılınan cenaze namazının ardından Türkiye’ye gönderilmişti. Ergül için âşığı olduğu memleketi Balıkesir’de cenaze töreni düzenlendi. Ergül’ün naaşı, koronavirüs önlemleri kapsamında çok az sayıda kişinin katıldığı cenaze namazının ardından Merkez Başçeşme Mezarlığı’nda (16 yol) toprağa verildi. HÜRRİYET’TE DE ÇALIŞMIŞTI

25 Aralık’ta Kovid-19 teşhisi konulan İbrahim Ergül, 16 Ocak cumartesi günü akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Beyefendiliği, güler yüzlülüğü ve esprili kişiliğiyle tanınan Ergül’ün vefatı, basın camiasını da sevenlerini de yasa boğdu. 80’li yılların başında Hürriyet gazetesi Bremehaven muhabiri olarak işe başlayan, farklı yerel yayınlarla birlikte Türk basın sektöründe 40 yıla yakın hizmet veren Ergül, hayatının bir bölümünü âşığı olduğu memleketi Balıkesir’de geçiriyordu. Almanya’da Balıkesir’i tanıtmak için aktif çalışmalarda bulunan Ergül, 2006 yılında Duisburg’da Almanya Balıkesirliler Derneği’nin (BALDER) de kurucuları arasında yer aldı. Almanya’da iki dilli yayın yapan Muhabirce gazetesinin yayın danışmanlığı görevini de yürüten Ergül, Almanya’da göç tarihine farklı bir katkı sunmak adına özellikle birinci nesil Avrupalı Türklerle söyleşiler yaparak, kimi zaman hüzünlü kimi zaman eğlenceli göç hikâyelerini gazete sayfalarına taşıdı.