İbadethaneler de kademeli olarak açılacak

ALMANYA’da hükümet korona önlemlerinde bazı açılımlara gitti, ancak ibadethanelerde ibadet yasağını kaldırmadı. Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet ve Thüringen Eyalet Başbakanı Bodo Ramelow kiliselerin ibadete açılmasını istedi. Ancak bu durumda gelecek hafta başlayacak olan Ramazan ayı nedeniyle camilerin dolup taşacağı, sosyal mesafe yasağının sağlanamayacağı endişesiyle yasağın devamına karar verildi. Hükümet kiliselerden gelen baskılar üzerine dini cemaat temsilcileriyle bir toplantı kararı aldı. Federal İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Markus Kerber, Katolik, Protestan, Ortodoks, Müslüman ve Yahudi Cemaati olmak üzere beş dini cemaatin temsilcileriyle bir toplantı yaptı. Toplantıda ibadethanelerin kademeli olarak ibadete açılması için bir taslak hazırlanması üzerinde anlaşmaya varıldı.

TARİH VERMEDİ

Federal İçişleri Bakanlığı sözcüsü Björn Grünewaelder, görüşmede insan sağlığı ve enfeksiyondan koruma şartları altında dini yaşamın kademeli olarak normalleştirilmesi yönünde ortak bir yol bulunması üzerinde anlaşmaya varıldığını açıkladı. Grünewaelder, “İbadete ne zaman açılacağı konusunda somut bir tarih vermek için erken. Görüşmeler devam edecek. Bir taslak hazırlanacak. Başbakan Merkel 30 Nisan’da eyalet başbakanlarıyla korona önlemlerini görüşecek. Konu bu toplantıda da yeniden gündeme gelecek. Bizim hedefimiz tüm dinler için federal düzeyde birlikte kademeli bir açılış” dedi.

RAMAZAN ORTASINDA

İçişleri Bakanlığı’ndaki toplantıya Müslüman cemaati temsilcisi olarak katılan Almanya Müslümanları Koordinasyon Kurulu (KRM) Başkanı Burhan Kesici, Ramazan’ın ortasında sınırlı olarak camilerin ibadete açılabileceğini söyledi. Kesici, Hürriyet gazetesine “Ramazan’ın ortasında camilerin ibadete açılma ihtimali olabilir. Ama kısıtlı çapta. Eskisi gibi büyük ibadetler olma imkanı yok. Hijyenik kurallara ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmek kaydıyla belki küçük çapta ibadet imkanı olacak” dedi.