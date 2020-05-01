İbadethaneler açıldı, futbol haftaya kaldı

TELEKONFERANS yoluyla yapılan toplantıdan sonra konuşan Merkel, “Son birkaç hafta içinde çok şey başardık. Henüz herhangi bir ilaç veya aşı olmadığı için hedefimiz salgının yayılmasını yavaşlatmaktır. Virüs kapan kişilerin sayısını daha da azaltmak için çaba harcıyoruz” sözleriyle, 22 Mart’ta alınan önlemlerin tamamen gevşetilmesi durumunda salgının yayılacağı endişesini taşıdığı mesajını verdi. Halkın, mart ayında alınan tedbirlere büyük oranda riayet etmesi sonucu virüsün hızlı yayılmasının önlendiğini belirten Merkel, kurallara uyanlara özellikle etti: “Tedbirlere uyulması sayesinde şimdiye kadar hastalığın yayılma dinamiğini kırdık. Aynı şekilde devam etmek zorundayız. Bugün ara bir karar aldık. Gelecek hafta daha geniş çaplı kararlar alacağız. Elimizdeki verilere göre 31 Ağustos tarihine kadar büyük katılımlı etkinliklere yönelik alınan yasak kararı geçerli olacak.”





CAMİ VE KİLİSELERE TEŞEKKÜR

Toplantıdan sonra açıklanan 8 sayfalık ortak metinde, haftalardır kapalı olan oyun alanlarının ve belli kurallara uyulması halinde ibadethanelerin kapılarının açılacağı belirtildi. Cami, kilise ve sinagoglarda yeniden ibadetin yapılabilmesi için 1.5 metre sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğu getirildi. Cami ve kiliselerin açılması konusunda kendilerine sunulan taslağın mükemmel olduğunu belirten Angela Merkel, bunu hazırlayan dini cemaatlere de teşekkürlerini iletti. Uzun kuyruklara müsaade edilmediği takdirde hayvanat bahçeleri, müzeler, sanat merkezleri ve sergi salonlarının da açılması yönünde karar alındı. Bu tür yerlere kısıtlı sayada kişilerin ziyaretine izin verilmesi şartı getirildi.





GÜNDEMİMİZDE TATİL YOK

22 Mart’ta alınan 2’den fazla kişinin bir araya gelme yasağı ve en az 1.5 metrelik sosyal mesafe kuralına uyma zorunluluğu 10 Mayıs’a kadar uzatıldı. Yuvalarla okulların ne zaman açılacağı ve başta futbol olmak üzere diğer spor dallarında müsabakaların ne zaman yapılacağına ise gelecek hafta karar verilecek. Salgının yayılmasında tekrar artış meydana gelmesi halinde yeni kısıtlamaların hayata geçirileceğinin de altını çizen Başbakan Merkel, seyahat kısıtlamalarının kaldırılması ve yaz tatili içinse, “Bu konular şu anda gündemimizde yok” dedi. Toplantıda lokanta ve otellerin ne zaman açılacağına ilişkin de bir karar alınmadı. Merkel, iki branşla ilgili kararı da 6 Mayıs’a bıraktı. Restoran ve kafeler, sadece ‘gel al’ sistemiyle satış yapmaya devam edecek. Gelecek hafta yapılacak toplantıda, ülke çapında daha büyük tedbirlerin gevşetilme kararlarının alınması bekleniyor.