İAKM’de yeni yönetim belirlendi

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BELEDİYE Başkanı Sue Jameson, burada yaptığı konuşmada, Genel Kurul’a davet edilmesinin büyük bir mutluluk olduğunu dile getirdi. Jameson, Alevi Kültür Merkezi’nin Haringey’de topluma büyük bir fayda sunduğunu, bölgenin çok kültürlü ve kardeşçe yaşamının şekillendirilmesinde katkısı bulunduğunu kaydetti ve tüm katılımcılara teşekkür etti. Genel Kurul’da Divan Kurulu’na Hüseyin Üzüm, Diyar Budak, Savaş Hurman ve Özlem Şahin seçildiler. Seçimlere 3 (yeşil, beyaz ve mavi) liste ile girileceği ifade edildi. İlerleyen saatlerde yeşil listenin sözcüleri Fatma Can ve Kadri Yılmaz seçimden çekildiklerini söyledi. Seçimlere iki liste ile girildi. Geçen dönem başkanı İbrahim Has’ın beyaz listesi 321 oy alarak seçimi kazanırken, Mustafa Sivas’ın yeşil listesi ise 247 oy aldı. Başkan adaylarının konuşmalarında birlik ve mücadele çağrısı öne çıktı. Genel Kurul öncesinde konuşmasını yapan İbrahim Has, üç listenin çıkarılmış olmasını memnuniyetle karşıladığını söyleyerek herkese başarılar diledi. Yeşil liste adına seçime katılan Mustafa Sivas, sonuçların ardından yaptığı açıklamada, “Demokratik bir seçim oldu. Seçilen arkadaşlarımızın başarılı olması için elimizden geleni yaparız. Ben ‘Cemevi kazandı’ diyorum” diye konuştu.

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‘BU SEÇİMİN KAYBEDENİ YOK’

Seçimi kazanan İbrahim Has ise şunları söyledi: “Yoğun katılımın olduğu genel kurulda beyaz liste üyelerimiz tarafından önümüzdeki dönem hizmet etmek için seçildi. Bu seçimde kaybeden yoktur. Genel Kurul şunu göstermiştir; Toplumumuz demokratik bir ortamda yarışarak Alevi edebiyle, birbirine saygı duyarak bir seçim yapabilme cesaretini ve başarısını göstermiştir. Bu çok önemlidir. Seçilen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum, diğer listedeki canların da eline sağlık.”





