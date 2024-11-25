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İAKM’de yeni yönetim belirlendi

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#Londra#İngiltere Alevi Kültür Merkezi Ve Cemevi#AVRUPADAN HABERLER
İAKM’de yeni yönetim belirlendi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2024 11:26

İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi (İAKM-Cemevi), 26. Dönem Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Pazar günü saat 12.00’de başlayan Genel Kurul’a Haringey Belediye Başkanı Sue Jameson, eski Cemevi başkanları, Britanya Alevi Federasyonu (BAF) kurucu Başkanı İsrafil Erbil, eş başkanlar Dilek İncedal, Müslim Dalkılıç, yöre dernekleri temsilcileri, üyeler ve Alevi toplumunun üyeleri katıldı.

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BELEDİYE Başkanı Sue Jameson, burada yaptığı konuşmada, Genel Kurul’a davet edilmesinin büyük bir mutluluk olduğunu dile getirdi. Jameson, Alevi Kültür Merkezi’nin Haringey’de topluma büyük bir fayda sunduğunu, bölgenin çok kültürlü ve kardeşçe yaşamının şekillendirilmesinde katkısı bulunduğunu kaydetti ve tüm katılımcılara teşekkür etti. Genel Kurul’da Divan Kurulu’na Hüseyin Üzüm, Diyar Budak, Savaş Hurman ve Özlem Şahin seçildiler. Seçimlere 3 (yeşil, beyaz ve mavi) liste ile girileceği ifade edildi. İlerleyen saatlerde yeşil listenin sözcüleri Fatma Can ve Kadri Yılmaz seçimden çekildiklerini söyledi. Seçimlere iki liste ile girildi. Geçen dönem başkanı İbrahim Has’ın beyaz listesi 321 oy alarak seçimi kazanırken, Mustafa Sivas’ın yeşil listesi ise 247 oy aldı. Başkan adaylarının konuşmalarında birlik ve mücadele çağrısı öne çıktı. Genel Kurul öncesinde konuşmasını yapan İbrahim Has, üç listenin çıkarılmış olmasını memnuniyetle karşıladığını söyleyerek herkese başarılar diledi. Yeşil liste adına seçime katılan Mustafa Sivas, sonuçların ardından yaptığı açıklamada, “Demokratik bir seçim oldu. Seçilen arkadaşlarımızın başarılı olması için elimizden geleni yaparız. Ben ‘Cemevi kazandı’ diyorum” diye konuştu.

İAKM’de yeni yönetim belirlendi

İbrahim Has, bir yıl daha başkanlık yapacak.
İAKM’de yeni yönetim belirlendi

Divan Kurulu’na Hüseyin Üzüm, Diyar Budak, Savaş Hurman ve Özlem Şahin seçildiler (soldan-sağa).

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 ‘BU SEÇİMİN KAYBEDENİ YOK’
Seçimi kazanan İbrahim Has ise şunları söyledi: “Yoğun katılımın olduğu genel kurulda beyaz liste üyelerimiz tarafından önümüzdeki dönem hizmet etmek için seçildi. Bu seçimde kaybeden yoktur. Genel Kurul şunu göstermiştir; Toplumumuz demokratik bir ortamda yarışarak Alevi edebiyle, birbirine saygı duyarak bir seçim yapabilme cesaretini ve başarısını göstermiştir. Bu çok önemlidir. Seçilen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum, diğer listedeki canların da eline sağlık.”

İAKM’de yeni yönetim belirlendi

Mustafa Sivas
İAKM’de yeni yönetim belirlendi

İAKM’de yeni yönetim belirlendi

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#Londra#İngiltere Alevi Kültür Merkezi Ve Cemevi#AVRUPADAN HABERLER

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