Huzurevlerinde tehlike çanları çalıyor!

ALMANYA’da koronavirüs vakaları 92 bin 150’ye ölenlerin sayısı ise bin 330’a ulaştı. Almanya Hastaları Koruma Birliği Başkanı Eugen Byrisch huzurevlerinin virüse teslim edildiğini söyleyerek Bild gazetesine şunları söyledi: Almanya’da 12 bin huzurevinde 800 bin civarında yaşlı insan var. Koronavirüsten en fazla ölüm huzurevlerinde. Ölenlerin sayısı 500’ü geçti. Huzurevlerinde koronavirüsten çok sayıda insanın ölmesi huzurevlerinin virüse teslim edildiğini gösteriyor. Bazı hastalar ölüm aşamasında hastaneye getiriliyor.”

SİYASİ SORUMSUZLUK

En çok korunması gerekenlerin bu yardıma muhtaç insanlar olduğunu söyleyen Byrisch, huzurevlerindeki personel eksikliğinin zirve yaptığını söyledi. Bu durumu siyasi sorumsuzluk olarak niteleyen, maske, dezenfektan gibi tıbbi malzemelerin yanında test eksikliğini de eleştirdi: “Wolfsburg kentinde 165 yaşlının kaldığı Hanns Lilje Huzurevi’nde 27 kişi koronavirüsten öldü. 50 çalışana virüs bulaştı. Würzburg kentinde St. Nikolaus Huzurevi’nde 18 kişi öldü. Huzurevine alınacak insanlar testten geçirilmeli ve izole edilmeli. Huzurevi sakinlerine grip vakalarında bile koronavirüs testi yapılmalı.”