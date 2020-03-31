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Avrupa
İskender Güngör, DHA
Haber Giriş: 31.03.2020 - 17:10,Son Güncelleme:/

Huzurevindeki anneye doğum günü sürprizi

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Huzurevindeki anneye doğum günü sürprizi
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Almanya’nın Köln şehrinde Gabriele Graf adlı kişi, huzurevinde kalan annesi Maria Graf (90) için kaldığı yerin önünde kendisine ‘Happy Birthday to You’ (Mutlu yıllar sana) şarkısını çalan bir müzisyenle doğum günü sürprizi hazırladı.

MÜZİSYENLE huzurevinin önüne gelen Graf, annesini arayarak balkona çıkmasını istedi. Balkona çıkan yaşlı kadın, kızının kendisi için hazırladığı doğum günü sürprizi ile karşılaştı. Kameraya yansıyan o görüntülerde, yaşlı kadın ve arkadaşlarının balkondan, çalınan müziği dinlediği görüldü. Ayrıca, müzik sesini duyan diğer kişilerin de balkonlara çıkarak durumu alkışladığı görüldü. Gabriele Graf, doğum günü için bile olsa koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sağlık ve can güvenliği için annesinin kaldığı yere alınmadığını ve bu yüzden doğum günü için böyle bir yol seçtiğini söyledi.

Huzurevindeki anneye doğum günü sürprizi

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