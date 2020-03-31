Huzurevindeki anneye doğum günü sürprizi

MÜZİSYENLE huzurevinin önüne gelen Graf, annesini arayarak balkona çıkmasını istedi. Balkona çıkan yaşlı kadın, kızının kendisi için hazırladığı doğum günü sürprizi ile karşılaştı. Kameraya yansıyan o görüntülerde, yaşlı kadın ve arkadaşlarının balkondan, çalınan müziği dinlediği görüldü. Ayrıca, müzik sesini duyan diğer kişilerin de balkonlara çıkarak durumu alkışladığı görüldü. Gabriele Graf, doğum günü için bile olsa koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sağlık ve can güvenliği için annesinin kaldığı yere alınmadığını ve bu yüzden doğum günü için böyle bir yol seçtiğini söyledi.