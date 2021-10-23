Huzurevi giderleri her geÃ§en yÄ±l azalacak

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GeÃ§en hafta Hasan Bey ve AyÅŸe HanÄ±mâ€™dan Ã¶rnekler vererek aÃ§Ä±klamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z huzurevi desteÄŸi ile ilgili okurlarÄ±mÄ±zdan gelen sorular Ã¼zerine konuyu tekrar farklÄ± aÃ§Ä±dan aydÄ±nlatmaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Almanya â€™da sunduklarÄ± hizmetlere baÄŸlÄ± olarak huzurevinden huzurevine farklÄ±lÄ±k arz eden konaklama ve yeme-iÃ§me giderleri Ã¼lke ortalamasÄ±nda 3 bin ile 4 bin 500 euro arasÄ±nda tuttuÄŸunu sÃ¶yleyebiliriz.

BAKIM DERECESÄ°NE GÃ–RE DESTEK

Huzurevi sakinleri, sahip olduklarÄ± bakÄ±m derecesine gÃ¶re bakÄ±m sigortasÄ±ndan maddi destek alabiliyorlar. Ã–rneÄŸin bakÄ±m derecesi 2â€™ye sahip olanlara 770 euro, bakÄ±m derecesi 3 iÃ§in 1.262 euro, bakÄ±m derecesi 4 iÃ§in 1.775 euro ve bakÄ±m derecesi 5 iÃ§in 2 bin 5 euro tutarÄ±nda yardÄ±m yapÄ±lÄ±yor. Bu yardÄ±mlar doÄŸrudan, huzurevi giderleriyle mahsup edildikten sonra geriye kalan masraflar, huzurevi sakinine fatura ediliyor.

MASRAF GELÄ°RLERÄ° AÅžIYOR

Ã–rneÄŸin huzurevinde kalan bir kiÅŸi, bakÄ±m derecesi 3â€™e sahip olduÄŸu iÃ§in kendisine bakÄ±m sigortasÄ±ndan yapÄ±lan 1.262 euroluk maddi yardÄ±mla, toplam Ã¶rneÄŸin 4 bin euro tutarÄ±ndaki huzurevi giderinin sadece 2 bin 738 euroluk kÄ±smÄ± kiÅŸisel katkÄ± payÄ± olarak fatura edilecektir. Bu kiÅŸi eÄŸer Ã¶mrÃ¼ boyunca dÃ¼ÅŸÃ¼k Ã¼cretli iÅŸlerde Ã§alÄ±ÅŸÄ±p dÃ¼ÅŸÃ¼k 1.000 euro gibi bir emekli aylÄ±ÄŸÄ± alÄ±yorsa, o zaman her ay Ã¶demesi gereken huzurevi masrafÄ±, sahip olduÄŸu bÃ¼tÃ§esini neredeyse Ã¼Ã§ misli aÅŸacaktÄ±r.

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SOSYAL YARDIMA DÃœÅžÃœYORLAR

DolaysÄ±yla yaÅŸlÄ±lar veya bakÄ±ma muhtaÃ§ olanlar, saÄŸlÄ±klarÄ± kendi evlerinde yaÅŸamalarÄ±na izin vermediÄŸi iÃ§in huzurevinde konaklamaktan baÅŸka Ã§are kalmadÄ±ÄŸÄ± andan itibaren, sosyal yardÄ±ma muhtaÃ§ duruma dÃ¼ÅŸÃ¼yorlar. Emekli aylÄ±ÄŸÄ±, konaklama masrafÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamayan kiÅŸinin baÅŸka da geliri ve maddi birikimi yoksa, sosyal yardÄ±m dairesi devreye girmek zorunda kalÄ±yor ve huzurevi giderlerini Ã¼stleniyor. Bu da Ã¶mÃ¼r boyu Ã§alÄ±ÅŸÄ±p huzurlu bir emeklilik dÃ¶nemi hayal eden birÃ§ok yaÅŸlÄ± iÃ§in onur kÄ±rÄ±cÄ± bir durum teÅŸkil ediyor.

MADDÄ° KÃœLFET AZALACAK

Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±lan yeni bakÄ±m reformu yasasÄ±, insanlarÄ±n yaÅŸlÄ±lÄ±k veya bakÄ±ma ihtiyacÄ±ndan dolayÄ± huzurevinde konaklamaya baÅŸladÄ±klarÄ±nda sosyal yardÄ±ma muhtaÃ§ duruma dÃ¼ÅŸmemeleri iÃ§in, kendi paylarÄ±na dÃ¼ÅŸen konaklama masraflarÄ± iÃ§in ek yardÄ±m yapÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor. Huzurevi sakinlerine bakÄ±m derecelerine gÃ¶re bakÄ±m sigortasÄ±ndan ayrÄ±lan Ã¶deneÄŸe ek olarak, kiÅŸilerin paylarÄ±na dÃ¼ÅŸen masraflardan olayÄ± oluÅŸan maddi kÃ¼lfet, konaklama yÄ±lÄ±na gÃ¶re azalacak.

YÃœZDE 70â€™E VARAN EK DESTEK

Buna gÃ¶re, konaklamanÄ±n birinci yÄ±lÄ±nda kiÅŸilerin kendi paylarÄ±na dÃ¼ÅŸen huzurevi masrafÄ±nÄ±n yÃ¼zde 5â€™i, ikinci yÄ±l yÃ¼zde 25â€™i, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ yÄ±l yÃ¼zde 45 ve dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ yÄ±ldan sonraki dÃ¶nemler iÃ§in her yÄ±l yÃ¼zde 70â€™i, bakÄ±m sigortasÄ± tarafÄ±ndan Ã¼stlenilecek. YukarÄ±daki Ã¶rneÄŸe dÃ¶nece olursak; bakÄ±m derecesi ikiye sahip olan kiÅŸi, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l huzurevine yerleÅŸmesi haline kendine fatura edilecek 2 bin 738 euroluk katkÄ± payÄ± iÃ§in 2022 yÄ±lÄ±nda 136.50 euro, 2023â€™te 684.50 euro, 2024â€™te 1.232.10 euro ve 2025â€™ten sonra her yÄ±l iÃ§in 1.916.60 euro ek yardÄ±m alacak. BÄ°TTÄ°

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KISA SÃœRELÄ° YATIÅžLAR

Ä°Ã‡Ä°N DESTE ARTACAK

AlmancasÄ± â€˜Kurzzeitpflegeâ€™ olan ve kiÅŸilerin hastanedeki tedavi ve yatÄ±ÅŸ sÃ¼relerini kÄ±saltmak veya hastaneye yatÄ±ÅŸlarÄ± genel olarak azaltmak iÃ§in bakÄ±m sigortasÄ± tarafÄ±ndan ayrÄ±lan â€˜kÄ±sa sÃ¼reli yatÄ±ÅŸ parasÄ±â€™ olarak tercÃ¼me edilebilen bu Ã¶denekle, kiÅŸinin yÄ±lda 56 gÃ¼ne kadar bakÄ±mevinde kalmasÄ± halinde, kendisine baÄŸlanan bakÄ±m parasÄ±na ek olarak 1.612 euro ek yardÄ±m alma hakkÄ± var. KiÅŸi bu parayla, kendisine fatura edilecek kÄ±sa sÃ¼reli bakÄ±m evi yatÄ±ÅŸ giderlerini karÅŸÄ±layabilir.

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YÃœZDE 10 ZAMLANACAK

Yeni bakÄ±m reformu yasasÄ±, bu destek kalemine de yÃ¼zde 10 zam yapÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor. Buna gÃ¶re, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±ldan itibaren â€˜Kurzzeitpflegeâ€™ bÃ¼tÃ§esi 1.612 eurodan 1.773.20 euroya yÃ¼kselecek. Buna ek olarak 2022 yÄ±lÄ±ndan itibaren, saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± nedeniyle hastaneye yatanlar, tedavi bitiminde herhangi bir bakÄ±mevinde yer bulunamamasÄ± veya kiÅŸinin saÄŸlÄ±k durumu taburcu olmaya elveriÅŸli olmamasÄ± halinde hastanede 10 gÃ¼ne kadar kalabilmesi iÃ§in geÃ§ici konaklama desteÄŸi saÄŸlanacak.

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YEDEK BAKICI Ä°Ã‡Ä°N

6 AY ÅžARTI KALKIYOR

BakÄ±m sigortasÄ±, bakÄ±mÄ± kendi evinde yapÄ±lan hasta ve yaÅŸlÄ±lar iÃ§in yÄ±lda bir defaya mahsus 1.612 euro yedek bakÄ±cÄ± Ã¶deneÄŸi Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor. Bu maddi desteÄŸi almak iÃ§in kiÅŸinin en az bakÄ±m derecesi 2â€™ye sahip, en az altÄ± ay bakÄ±mÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ± ve bu Ã¶denek iÃ§in yazÄ±lÄ± baÅŸvuruda bulunmasÄ± gerekiyor. Yeni reform yasasÄ± ile birlikte, kiÅŸinin mÃ¼racaattan Ã¶nce en az altÄ± ay kendi evinde bakÄ±lÄ±yor olmasÄ± ÅŸartÄ± kalkacak. Ã–rneÄŸin 2022 yÄ±lÄ±nÄ±n aralÄ±k ayÄ±nda geÃ§irdiÄŸi felÃ§ sonucu bakÄ±ma muhtaÃ§ duruma dÃ¼ÅŸen bir kiÅŸi, yedek bakÄ±cÄ± desteÄŸi almak iÃ§in 2023 yÄ±lÄ±nÄ±n mayÄ±s ayÄ±nÄ± beklemesine gerek kalmayacak. KiÅŸi bakÄ±ma muhtaÃ§ olduÄŸu AralÄ±k 2022â€™den itibaren hemen yedek bakÄ±cÄ± Ã¶deneÄŸi iÃ§in baÅŸvuruda bulunabilecek.

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Ä°ÅžTE REFORM YASASININ

GETÄ°RDÄ°ÄžÄ° DÄ°ÄžER KOLAYLIKLAR

* Evinde gerek aile yakÄ±nlarÄ± gerekse gezici bakÄ±m servisi hizmeti sunan ÅŸirketler tarafÄ±ndan bakÄ±lan kiÅŸiler, bakÄ±mlarÄ± iÃ§in gerekli olan bez, dezenfektan, eldiven gibi yardÄ±mcÄ± araÃ§ ve gereÃ§ler iÃ§in ayrÄ±lan aylÄ±k Ã¶denek Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±ldan itibaren 40 eurodan 60 euroya yÃ¼kseltilecek.

* Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±lÄ±n eylÃ¼l ayÄ±ndan itibaren bakÄ±m ve huzurevlerinde Ã§alÄ±ÅŸan bakÄ±m personeline yapÄ±lan aylÄ±k Ã¶demeleri toplu sÃ¶zleÅŸme veya kiliseye baÄŸlÄ± bakÄ±m kuruluÅŸlarÄ± iÃ§in belirlenen kilise tarifesine gÃ¶re yapÄ±lacak. BakÄ±m sigortasÄ±, bu kurala uymayan bakÄ±mevlerinin iÅŸletme ruhsatlarÄ±nÄ± iptal edecek.

* BakÄ±m personeline, gÃ¼nlÃ¼k iÅŸlerinde daha fazla yetki verilecek. Ã–rneÄŸin, bakÄ±m hizmeti iÃ§in gerekli olan araÃ§ ve gereÃ§ seÃ§imi bakÄ±m personelinin inisiyatifine bÄ±rakÄ±lacak. Evde bakÄ±m hizmeti sunulan bakÄ±m personeline de daha geniÅŸ yetkiler tanÄ±nacak.

* BakÄ±m reformu yasasÄ±yla bakÄ±ma muhtaÃ§ kiÅŸi ve ailelerine saÄŸlanacak yeni maddi yardÄ±mlarÄ±n finansmanÄ± iÃ§in 2022 yÄ±lÄ±ndan itibaren federal bÃ¼tÃ§eden her yÄ±l ek olarak 1 milyar euro kaynak ayrÄ±lacak. AyrÄ±ca, Ã§ocuksuz olan sigortalÄ±lardan kesilen bakÄ±m sigortasÄ± aidatÄ± yÃ¼zde 0.1 oranÄ±nda artÄ±rÄ±lacak.

* Almanya genelinde huzurevinde istihdam edilecek personel iÃ§in standart hesaplama formÃ¼lÃ¼ geliÅŸtirilecek. Buna gÃ¶re, 1.07.2023â€™ten itibaren huzur ve bakÄ±mevlerinde konaklayan sakinlerin bakÄ±m ihtiyacÄ±na gÃ¶re asgari dÃ¼zeyde bakÄ±m personeli istihdamÄ± zorunlu hale getirilecek.

* Almanyaâ€™daki saÄŸlÄ±k sigorta kasalarÄ± Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±ldan itibaren, Ã¼yelerden kesilen yÃ¼zde 1.3 oranÄ±ndaki ek sigorta aidatÄ±nÄ± aynÄ± seviyede tutabilmek iÃ§in federal bÃ¼tÃ§eden 7 milyar Euro ek Ã¶denek alacak.