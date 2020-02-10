‘Huzur bulamadık, huzur vermeyecekler’ 

CDU olarak aşırı sağ AfD ve Sol Parti’yle ne bir yakınlaşma ne de bir işbirliği olmayacağı konusunda yönetim kurulunun tam desteğini aldık. Başbakan adayı olmayacağım. Başbakan adayını belirledikten sonra da parti liderliği koltuğunu aynı ele teslim edeceğim. İki parti kurultayı yapmalarına rağmen, bir türlü huzura kavuşamadık. Bazıları gelecekte de huzur vermeyecek. Başbakanlık ve parti başkanlığının ayrılması, başkan adayının kim olacağı sorusu CDU’yu güçlü olması gerektiği bir zamanda zayıflatıyor. CDU’yu tekrar güçlendirmek için uzun uzun düşündükten sonra şu kararı verdim. Başbakan adayı olmayacağım. Başbakan adayı sürecini yürüteceğim. Parti başkanlığı ve başbakanlığın bir elde olması gerektiği görüşündeyim.”

MERKEL: ÜZÜLDÜM

Başbakan Merkel ise CDU Lideri Kramp Karrenbauer’in parti başkanlığını bırakacağı kararını üzüntüyle karşıladığını söyledi. “Kramp Karrenbauer için kolay bir karar olmadığını düşünüyorum“ diyen Merkel kendisine başbakan adayını belirleme sürecinde yoğun destek vereceğini vurguladı.

‘ENDİŞE VERİCİ’

Koalisyonun büyük ortağı CDU genel başkanının kararı, koalisyonu nasıl etkileyecek tartışmasına yol açtı. Hükümet ortağı SPD Eş Başkanı Norbert Walter Borjans, CDU’daki gelişmeyi ‘endişe verici’ olarak niteledi. Kararı saygıyla karşıladığını belirten Norbert Walter Borjans, koalisyonun geleceğinin CDU’nun aşırı sağ AfD’yle ilişkilerini açıklığa kavuşturmasından geçtiğini söyledi. CDU’nun aşırı sağ AfD ile işbirliği konusunda iki kampa ayrıldığını kaydeden Norbert Walter Borjans, “Bizim için CDU’nun başına kimin geleceği sorusu değil, CDU’nun nereye gideceği sorusu önemli” dedi.