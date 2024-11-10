‘Huysuz Kadınlar Örgüsü’ Londra’da ilk kez sahnelenecek

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KURULUŞUNDAN bu yana ‘kâr amacı gütmeyen’ tiyatro topluluğu olma hedefiyle yola çıkan Öteki Oyuncular’ın yeni kara komedisi Huysuz Kadınlar Örgüsü, 20-23 Kasım tarihleri arasında 5 kez sahnelenecek. Topluluk, yeni oyunun ‘temelde hayatın özünü oluşturan kadınların dayanışması üzerine’ olduğunu dile getiriyor. Huysuz Kadınlar Örgüsü oyununda olaylar, Londra’daki ‘Kadınları Koruma Derneği’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamasının yapıldığı salonun tuvaletinde gelişiyor. Burada başta çok tanıdık ama her anlamda farklı karakter ve anlayışta 5 kadın karşılaşıyor ve hikâyeler başlıyor. Oyunun merkezinde yer alan beş kadın, gelişen trajikomik-tuhaf olaylarla birbirlerini tanırken, çatışmaya da başlarlar. Hiçbirinin kendinden memnun olmadığını ve sürekli şikâyet ettiklerini gören aralarından biri, diğerlerini yaşadıkları sorunlarla yüzleştiren bir oyun oynamaya çağırır. Öteki Oyuncular’ın Huysuz Kadınlar Örgüsü oyunu Türkçe sahnelenecek ve İngilizce üst yazı olacak. Oyunun yaş sınırı 12 olarak açıklandı.

Yazan ve yöneten: Celal Perk.

Oyuncular: Burak Bozdağ, Cem Demir, Edibe Polat, Ezgi Temel, Hasan Boysal, Hatice Uğuz, Murat Bozer, Münevver Güneş, Naz Ulusoy, Paşa Mehmet Güzel, Pelin Markirt, Rıza Keskin, Yeliz Morgan, Zühre Vatansever.

Yer: Tower Theatre

