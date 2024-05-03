Hüseyin Seher’e Bavyera’dan ‘Devlet Madalyası’

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2022 yılında Germering kentinde bir apartmanda çıkan yangında büyük bir cesaret göstererek 16 yaşındaki genç kızı alevlerin arasından kurtaran ve sonrasında binada yardım bekleyen başka insanların olup olmadığını kontrol etmek için tekrar yanan binaya giren Hüseyin Seher, madalyasını Bavyera Başbakanı Dr. Markus Söder’in elinden aldı. Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan, “Bavyera eyalet yönetimi tarafından her yıl ‘Hayat Kurtaran Kahramanlar’a verilen Devlet Madalyası almaya hak kazanan vatandaşımız Hüseyin Seher hepimizi gururlandırdı. Alman dostlarımız ve toplumumuz için ilham ve gurur kaynağı olan Hüseyin Seher’i tebrik ediyoruz” dedi.