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Hüseyin Seher’e Bavyera’dan ‘Devlet Madalyası’

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#AVRUPADAN HABER#Devlet Madalyası#Hüseyin Seher
Hüseyin Seher’e Bavyera’dan ‘Devlet Madalyası’
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 10:00

Bavyera eyalet hükümeti tarafından her yıl ‘Hayat Kurtaran Kahramanlar’a verilen ‘Devlet Madalyası’ bu yıl Hüseyin Seher’e verildi.

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2022 yılında Germering kentinde bir apartmanda çıkan yangında büyük bir cesaret göstererek 16 yaşındaki genç kızı alevlerin arasından kurtaran ve sonrasında binada yardım bekleyen başka insanların olup olmadığını kontrol etmek için tekrar yanan binaya giren Hüseyin Seher, madalyasını Bavyera Başbakanı Dr. Markus Söder’in elinden aldı. Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan, “Bavyera eyalet yönetimi tarafından her yıl ‘Hayat Kurtaran Kahramanlar’a verilen Devlet Madalyası almaya hak kazanan vatandaşımız Hüseyin Seher hepimizi gururlandırdı. Alman dostlarımız ve toplumumuz için ilham ve gurur kaynağı olan Hüseyin Seher’i tebrik ediyoruz” dedi.

Hüseyin Seher’e Bavyera’dan ‘Devlet Madalyası’

Hüseyin Seher’e Bavyera’dan ‘Devlet Madalyası’

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#AVRUPADAN HABER#Devlet Madalyası#Hüseyin Seher

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