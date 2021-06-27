Hüseyin Er, 'kırk yemeği'nde anıldı

Daha önce İngiltere’nin ST John DFC takımında da oynayan 36 yaşındaki futbolcunun vefatı Londra’yı yasa boğmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu, ay yıldızlı oyuncunun vefatı dolayısıyla taziye mesajları yayınlamıştı. Başarılı oyuncu kariyeri boyunca 1 İşitme Engelliler Olimpiyatı, 2 Dünya Şampiyonası ve 1 Avrupa Şampiyonası şampiyonluğu yaşamıştı. Britanya Alevi Federasyonu İnanç Kurulu Üyesi Doğan Erdoğan.

Er’in cenazesine yoğun katılım olmuş, naaşı Enfield’deki Lavender Hill Mezarlığı’nda toprağa verilmişti.

İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi (İAKM- Cemevi) salonunda düzenlenen yemeğe koronavirüs ile mücadele kapsamında sınırlı sayıda davetli katıldı. Hüseyin Er’in ikizi Hasan Er.

HELALLİK ALINDI

Kırk yemeğinde merhumun anne- babası Çiçek, Haydar Er, Hüseyin Er’in ikizi Hasan Er, kardeşleri, akrabaları ve sevenleri de yer aldı. Kırk lokması erkanını, Britanya Alevi Federasyonu (BAF) İnanç Kurulu Üyesi Doğan Erdoğan yürüttü. Burada helallik alındı. Ekinlik sonunda Er’in ailesi, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak taziyeleri kabul etti.

Merhumun abisi Savaş Er, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Yaşam serüveni içinde en çaresiz kaldığımız, en zorlandığımız anlardan birisi kardeşimin kaybı oldu. Beklenmedik bir zamanda gerçekleşen kardeşimin ölümüyle ilgili yapılan ön otopside kalp krizi denildi. Detaylı bir otopsi raporunu bekliyoruz” dedi.







İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı oyuncularından Hüseyin Er’in Londra’da kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesinin 40’ncı gününde ailesi, yemek verdi.

Er ailesi yöneticileri de: “Bu zor günümüzde bizleri yalnız bırakmayan akraba ve dostlarımıza, sevenlerimize, taziyelerini ileten herkese teşekkür eder şükranlarımızı sunarız. Göstermiş oldukları ilgi ve alakaları içinde müteşekkiririz” dedi.