Hürriyet’in sergisi başkonsoloslukta

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SERGİNİN daha önce de Cumhuriyet Bayramı konseri kapsamında açılmasını sağlayan Başkonsolos Erdem Tunçer’in, şunları söyledi: “Hürriyet gazetesiyle iş birliği içinde Türkiye ile Almanya arasındaki İşgücü Anlaşması’nın 60’ıncı yıl dönümü vesilesiyle bir sergi açabilmiş olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Hürriyet arşivlerinden özenle seçilerek oluşturulan koleksiyonu ilk olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenimizi gerçekleştirdiğimiz salonda sergilemiştik. Sergiyi, başkonsolosluğumuzda devam ettirerek 60 yıllık görsel yolculuğu temsilciliğimize işlem yaptırmak için gelen vatandaşlarımızın da dikkatine sunmak istedik. Bu çerçevede serginin binlerce vatandaşımız tarafından görülmesi mümkün olabilecek. Serginin hazırlanmasında emeği geçen tüm Hürriyet çalışanlarına bu vesileyle bir kez daha teşekkür etmek istiyoruz.”

Başkonsolos Erdem Tunçer, sergideki siyah beyaz fotoğrafları inceledi.

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İlk olarak 2011’de göçün 50’nci yılında hazırlanan ve bir süre önce de 60’ıncı yıl dönümü vesilesiyle genişletilerek, güncelleştirilen sergi, aralık ayı ortasına kadar gezilebilecek. ‘Hürriyet Tanıklığında Göçün 60 Yılı’ sergisi, daha dar kapsamlı haliyle Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği’ndeki 60’ıncı yıl sergisinin içinde de yer alıyor.

Tolga Öztürk



‘FOTOĞRAFLAR ÇOK ETKİLEYİCİ’

Sergiyi dikkatle inceleyen Tolga Öztürk (24), hem büyüklerinin Almanya’ya ilk geldikleri yıllardan hem de kendi yaşadıkları dönemlerden fotoğrafların çok etkileyici olduğunu söyledi. Frankfurt’ta yaşayan Öztürk, Hürriyet sayfasındaki ‘Almanya’da sekiz bin Türk işçisi’ haberiyle öne çıkan 1961 afişini incelerken, Almanya’daki Türk nüfusunun şimdi 3 milyonu aştığına dikkati çekti.

Sergideki afişleri ve Hürriyet gazetesinde çıkan söyleşileri inceleyen Nazmiye Kurt, “Gurbette olmak neymiş, şimdi daha iyi anlaşılıyor” dedi.



‘BİR GÜN BİLE RAPOR ALMADI’

Frankfurt yakınlarındaki Langen’de yaşayan Nazmiye Kurt (48) da işlemler için beklerken Hürriyet sergisini büyük bir ilgiyle inceleyen vatandaşlarımızdan. Almanya’ya 16 yaşındayken gelen üç çocuk annesi Kurt’un babası, 1971’de annesi de dört çocuğundan ikisiyle 1989’da Almanya’ya gelmiş. Babasının Almanya’ya gelmek için başvuru sırasında yapılan sağlık kontrollerinde kulağındaki bir sorun nedeniyle bekletildiğini ve ameliyat olduktan sonra Almanya’ya gelebildiğini söyleyen Kurt, “Babam Almanya’da emekli olana kadar inşaat işçisi olarak sürekli çalıştı. Bir gün bile hasta raporu alıp işe gitmemezlik etmedi. Bazen ‘Bir süre dinlen, çok yoruldun’ diyorduk, asla kabul etmiyordu” dedi. Geçen hafta vefat eden annesini memleketleri Nevşehir’e defnettiklerini söyleyen Kurt, çok üzülen babasının artık Almanya’ya geri gelmemeyi bile düşündüğünü belirtiyor.