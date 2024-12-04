Hürriyet bizi Frankfurt’ta buluşturmuştu

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1966 yılında Mersin İdman Yurdu Genç Takımı’nda futbol hayatına adım atan Bulut, 1972’de Almanya’ya gelerek Landesliga ekibi TSW Roth’ta oynamaya başladı. Profesyonel futbol kariyerine 1977 yılında başlayan Mahmut Bulut, Almanya 2. Ligi takımlarından SpVgg Greuther Fürth’e transfer oldu ve burada 1982’ye kadar forma giydi. Fürth kariyerinde, 1980 yılında Fenerbahçe ile iki özel maç oynadıklarını söyleyen Bulut, “Bir maçta 1-1 berabere kaldık, diğerini ise 3-1 kazandık” dedi. 1979’da Hürriyet gazetesi, Avrupa’daki ilk profesyonel Türk futbolcularını bir araya getirdi. Bulut, o dönemi şöyle anlattı: “Beni, Erhan Önal’ı, İlyas Tüfekçi’yi, Erdal Keser’i ve Hollanda’dan Ahmet Keloğlu’nu Frankfurt’ta topladılar. Özcan Arkoç bize antrenman yaptırdı. Aynı yıl Fürth’te Fenerbahçe ile iki maç oynadık. Fenerbahçe’ye transferim gündeme geldi ama anlaşma sağlanamadı.”



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2012’DE EMEKLİ OLDU

1983’te İskenderunspor, 1984’te ise Mersin İdman Yurdu formalarını giyen Mahmut Bulut, daha sonra Almanya’ya dönerek Forchheim, Münih Türkgücü ve 3. Lig takımlarından Schwabach’ta futbol oynadı. 1988 yılında Nürnberg Türk Futbol Takımı’nda hem oyuncu hem de antrenör olarak görev aldı. Kariyerini 2012 yılında Derahspor’da antrenör olarak tamamladı. Evli ve iki çocuk babası olan Bulut, şu an emekliliğin tadını çıkarıyor. Futbol sevgisinin devam ettiğini belirten Bulut, “Türkiye’deki futbol maçlarını izliyorum, gezmeyi ve kitap okumayı seviyorum” dedi.

