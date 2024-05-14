Hürriyet Avrupa’da MIKTA buluşması

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TÜRKİYE’nin Frankfurt Başkonsolosluğu ve Hürriyet’in daveti üzerine tesislerimizi ziyaret eden diplomatlar, hem Türkiye’den Avrupa’ya iş gücü göçü ve bu göçe tanıklık eden gazetemizin Avrupa’daki tarihi konusunda bilgilendiler hem de tesislerimizde çeşitli ülkelerden gazetelerin basım ve dağıtım sürecini incelediler. Frankfurt’ta görev yapan Başkonsoloslar Erdem Tunçer (Türkiye), Kelly İrene Matthews (Avustralya), Carmen Cecilia Villanueva Bracho (Meksika), Antonius Yudi Triantoro (Endonezya) ve Kyungsok Koh’un (Kore) katıldığı ziyaretle gazetemiz, Avrupa’dan Asya’ya, Güney Amerika’dan Okyanusya’ya dünyanın dört farklı bölgesinin temsilcilerine ev sahipliği yapmış oldu. Ziyarette Başkonsolos Tunçer’e Muavin Konsolos Fatih Şahin eşlik etti.

Hürriyet’ten Berna Ehrhardt, misafirlere ‘Hürriyet Tanıklığında Göçün 60 Yılı’ sergisini gezdirdi. Başkonsolos Erdem Tunçer de zaman zaman göç tarihiyle ilgili önemli ayrıntıları, sergi afişlerinin misafirlerine aktardı.

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SERGİYİ GEZDİLER

Başkonsolos Tunçer ve Avrupa Hürriyet Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahim Kurtiş tarafından karşılanan misafirler, kendilerine yönelik bilgilendirme toplantısının ardından, Türkiye’den Almanya’ya göçün 50’nci yılı dolayısıyla hazırlanan ve 60’ncı yılında da güncelleştirilen ‘Hürriyet Tanıklığında Göç’ sergisini gezdiler, bu sergi kapsamında hazırlanan belgesel filmi izlediler. Daha sonra mini basın müzemizi gezen diplomatlara akşam yemeğinde de 21-27 Mayıs 2024 günleri arasında gerçekleşecek Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde Türk mutfağından lezzetler ikram edildi. Misafirler, Türkçe, Almanca, İngilizce, Lehçe, Rusça, Çince ve Korece günlük, haftalık ya da aylık gazete ve dergilerin basıldığı matbaa bölümündeki incelemeleri sırasında basım ve dağıtım işlemleri başlamış olan ertesi günün gazetelerine de göz atma şansı buldular. Tesislerden ayrılırken de kendilerine göç sergisi kapsamında yayınlanan ‘Hürriyet Tanıklığında Göçün 60 Yılı’ kitapları günün anısı olarak takdim edildi.

Hürriyet Frankfurt Tesis Müdürü Önder Çerik ve Üretim Müdürü Kadir Dağarcıkoğlu, misafirlere, tesislerde basılan gazeteler ve basım teknikleriyle hakkında bilgi verdiler.

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GÖREV SÜRESİ EYLÜLDE BİTİYOR

Hürriyet Avrupa tesisleri, bir yıl önce de yine Başkonsolos Erdem Tunçer’in girişimleriyle bu bölgede görev yapan çeşitli ülkelerin (Özbekistan, Nijerja, Kolombiya ve ABD) diplomatik temsilcilerinin katıldığı benzer bir etkinliğe ev sahipliği yapmıştı. Frankfurt’ta göreve başladığı 2020 yılından itibaren Hürriyet Avrupa’nın ‘Hürriyet Tanıklığında Göçün 60 Yılı’ ve ‘Cumhuriyetimiz 100 Yaşında’ sergilerine katkıları olan Başkonsolos Tunçer’in buradaki görev süresi önümüzdeki eylül ayında sonra eriyor.

Diplomatlar, ertesi sabah satışa çıkacak gazetelerin baskısını bir gece önceden izleyip, içeriğine göz atma şansı buldular.

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MIKTA NEDİR?

Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya arasında kurulan uluslararası iş birliği grubu, bu ülkelerin İngilizce isimlerinin ilk harflerinden oluşan MIKTA adıyla biliniyor. New York’ta 2013’te bu beş ülkenin dışişleri bakanlarının katılımıyla kurulan MIKTA, aralarındaki uzaklıklara rağmen benzer siyasi ve ekonomik sistemlere sahip ülkeler arasında iş birliğinin geliştirilmesini hedefliyor.

Hürriyet mini basın müzesinde misafirlere, 60’lı yıllardan itibaren günlük gazetenin hazırlanması ve bu süreçte kullanılan araç ve gereçler tanıtıldı.

