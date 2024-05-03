Humboldt Üniversitesi’nde Filistin yanlısı gösteri

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Polis yaklaşık 90 kişinin cuma günü öğle saatlerinde Mitte kampüsünün iç avlusunda izinsiz oturma eylemi gerçekleştirdiğini açıkladı. Binanın önünde bekleyenlerle birlikte gösteriye yaklaşık 150 kişinin katıldığı belirtildi. Göstericilerin çoğu omuzlarında Filistin ile özdeşleşen puşi taşıdı. DW Türkçe’nin haberine göre Humboldt Üniversitesi Rektörü Prof. Julia von Blumenthal da gösterinin yapıldığı avluya giderek protestocularla görüştü. Bir pankartta, “Adaletsizlik hak haline gelirse, direniş de görev haline gelir” yazısı dikkati çekerken, bir diğer pankartta, “Spree’den (Berlin’den geçen nehrin adı) denizaşırı ülkelere, halk dayanışma içinde yükselecek” ibaresi yer aldı. Ayrıca göstericiler, “Yaşasın Filistin” sloganları attı. Almanya’nın diğer kentlerindeki üniversitelerde de benzer şekilde protesto eylemleri için çağrılar yapılıyor. ABD’deki birçok üniversitede İsrail’in Gazze’de yürüttüğü askeri operasyona karşı gösteriler düzenleniyor. Filistinlilerle dayanışma mesajları verilen gösterilerde şimdiye kadar 2 bin kişi gözaltına alındı.