Hülya Meydanı’ndan mesaj var: ‘Biz sizden daha fazlayız, güçlüyüz ve bölünmeyeceğiz’

SOLİNGEN katliamının 31’inci yıl dönümünde Frankfurt’ta gerçekleştirilen geleneksel ‘Hülya Günü’nde Almanya’daki tüm sağ şiddet kurbanları anıldı, giderek büyüyen aşırı sağ tehlikesine dikkat çekildi ve buna karşı birlik içinde mücadele kararlılığı dile getirildi. Frankfurt Türk Halkevi’nin çeşitli kitle örgütleri, sendikalar ve göçle ilgili kurumlarla birlikte düzenlediği ‘Hülya Günü’, daha önceki yıllarda olduğu gibi 29 Mayıs 1993 tarihinde Solingen’deki katliamda yaşamını yitirdiğinde 9 yaşında olan Hülya Genç’in adını taşıyan meydanda gerçekleştirildi. Dört yıl önce Hanau’da yaşanan katliamda öldürülen gençlerin ailelerinin de temsil edildiği anma gününde Almanya’da 1990 yılından günümüze kadar sağcı şiddet sonucu yaşamını yitiren yüzlerce kişiden, isimleri bilinenlerin yer aldığı dev bir pankart da açıldı.



‘DAHA ZOR GÜNLERE HAZIRLANMALIYIZ’

Frankfurt Halkevi Başkanı Zeliha Dikmen’in yönettiği anma etkinliğinde konuşan Hanau’da 19 Şubat 2020 tarihinde yaşanan katliamda yaşamını yitiren Gökhan Gültekin’in abisi Çetin Gültekin, Almanya’da ve Avrupa’da son dönemlerde giderek ırkçı kışkırtmalara ve aşırı sağcı parti AfD’ye (Almanya için Alternatif) yönelik desteğin sürekliliğine dikkat çekerek, “Kendimizi daha zor zamanlara hazırlamalıyız!” uyarısında bulundu. Hanau katliamının ardından ırkçılıkla mücadelenin önde gelen aktörleri arasında yer alan ve bu arada kardeşinin yaşamını anlattığı ‘Almanya’da Doğdu, Büyüdü ve Öldürüldü’ (Geboren, aufgewachsen und ermordet in Deutschland) başlıklı bir de kitap kaleme alan Gültekin, “Irkçı şiddete hedef olan bizler artık daha iyi ve daha güçlü bir biçimde örgütlenmeye başladık. Yitirdiklerimizi her yerde anılarına layık bir biçimde anmak, olayların her yönüyle aydınlatılması, bütün bunlardan devlet ve toplum için gerekli derslerin çıkarılıp, hesap sorulması için mücadele ediyoruz. Ve bu konuda köklü değişimler olmadan da bunu bırakmayacağımıza, rahat vermeyeceğimize söz veriyoruz. Irkçı katiller bizden sevdiklerimizi aldı. Çok büyük ve çok derin acımız hiç geçmeyecek ama onlardan korkmayacağız ve bizleri buralardan uzaklaştıramayacaklar. Münih’ten Rostock’a, Solingen’den Frankfurt’ta her yerde ırkçı ve faşistlerin karşısına çıkacağız” dedi.



MEVLÜDE GENÇ’İ HATIRLATTI

Frankfurt Belediye Başkanı Nargess Eskandari-Grünberg de, önceki yıllarda olduğu gibi ‘Hülya Meydanı’ndaki ‘Hülya Günü’ne katılanlar arasındaydı. Konuşmasının başında “31 yıl önce Solingen’de olanlar bizim için bir uyarı olmalıydı. Ancak maalesef o zamandan beri her gün ırkçı eylemler ve saldırılara şahit oluyoruz” diyen Eskandari-Grünberg, kısa bir süre önce Sylt Adası’nda ve Frankfurt’taki Hessen Kupası finalinde yaşananlara dikkat çekerek, ırkçılığın günümüz toplumun derinlerine kadar işlemiş, sıradanlaşmış ve yapısallaşmış bir olgu olduğunu vurguladı. Frankfurt’un ikinci belediye başkanlığının yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ‘Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi’nin de başında yer alan Eskandari-Grünberg, “Toplumunda giderek artan ırkçılığa karşı her alanda ve her düzeyde mücadele etmeye, kent yönetiminin ırkçılığa karşı duyarlı hale getirmeye kararlı” olduklarını belirtti. Solingen’in Federal Almanya Cumhuriyeti tarihindeki ilk ırkçı saldırılardan biri olduğunu hatırlatan Eskandari-Grünberg, “Takip eden yıllarda Hanau, Halle, Kassel ve Münih’te yaşananlar, bunların bireysel eylemler olmadığını gösterdi. Liste uzun. Geçen mart ayında yine Solingen’de bir Bulgar ailenin yaşadığı binaya yönelik kundaklama da, benzerliklere ve sürekliliği çağrıştıran sorulara yol açıyor. Bu ölümler önlenebilir miydi? Şunu hep söylemekten vazgeçemiyorum: Irkçılık öldürür” dedi.

‘NEFRETE KARŞI EN GÜÇLÜ SİLAH BİRLİKTELİĞİMİZ’

Konuşmasında Solingen’de çocukları, torunları ve bir yeğenini yitiren, kendisi de iki yıl önce vefat eden Mevlüde Genç’in de büyük acısına rağmen sürekli barış mesajları verdiğini, Hanau’da yitirdiği evladı Ferhat adına bir eğitim inisiyatifi başlatan Serpil Unvar’ı hatırlatan Eskandari-Grünberg, onlardan güç aldığını vurguladı. “Nefret, kışkırtıcılık ve bölücülüğe karşı en güçlü silah bizim birlikteliğimizdir. Çoğunluğun köken, dil ya da cinsiyetlerden bağımsız olarak insanlık, dostluk ve birlikte yaşamdan yana olduğuna inanıyorum. Bunu sağa karşı gerçekleştirdiğimiz ve 30 binden fazla insanın katıldığı protestolarda kanıtladık. O nedenle ırkçı, sağcı, Yahudi ve Müslüman düşmanı, cinsiyet kimliği ayrımcısı kışkırtıcılara mesajım şu: Biz sizden daha fazlayız, güçlüyüz ve bölünmeyeceğiz” diyen Belediye Başkanı, Hanau’daki katliamın beşinci yıl dönümünde ırkçılığa karşı geniş kapsamlı konferans düzenleneceğini ve Belediye Meclisi’nin orada yaşamını yitirenlerin aileleriyle birlikte onların anısına Frankfurt’ta bir anıt dikilmesine karar verildiğini belirtti.





Göçmen Kadınlar Korosu’yla, ‘İlia ve Minoas’ ikilisinin günün anlamına uygun şarkılardan oluşan konserlerini de içeren ‘Hülya Günü’nde Alman Sendikalar Birliği’nin (DGB), Hülya Meydanı’nın yer aldığı bölgenin meclisinin, Frankfurt Yabancılar Meclisi’nin, göçmen derneği DİDF’in, ‘Sağa Karşı Büyükanneler’ hareketinin temsilcileri de söz alarak, ırkçılıkla mücadelede daha da kararlı olunması çağrısında bulundular. Bu arada federal hükümetin sığınmacılarla ilgili politikalarının da Almanya ’da ırkçılığı beslediğine dair eleştiriler de dile getirildi. Halkevi Başkanı Zeliha Dikmen de moderasyonunu üstlendiği etkinliği, “Bugün de Solingen’deki kundaklamanın kurbanlarından hareketle aşırı sağcı şiddet nedeniyle yaşamını yitiren tüm insanları andık. Endişeliyiz ve güçlerimizi birleştiriyoruz. Eşit ve barış içinde bir toplumda yaşamak ortak hedefimiz” mesajıyla noktalarken, gelecek yıl da daha önceki yıllarda olduğu gibi aynı yerde ‘Frankfurt ırkçılığa karşı!’ sloganıyla anma toplantısı düzenleneceğini vurguladı.