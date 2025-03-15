×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Hulusi Akar Köln’de

Güncelleme Tarihi:

#Köln#AVRUPADAN HABERLER#Hulusi Akar
Hulusi Akar Köln’de
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2025 10:04

Eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bir dizi ziyaret ve kurumsal iftar programları çerçevesinde Almanya’nın Köln kentinde İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları (IGMG) Genel Başkanı Kemal Ergün’ü heyetiyle birlikte makamında ziyaret etti.

Haberin Devamı

Ziyarette Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al da hazır bulundu. IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, Akar’a teşkilatın çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Cuma namazını Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camii’nde kılan Akar DİTİB Genel Başkanı Dr. Muharrem Kuzey’i de makamında ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden Akar, cami külliyesinde bulunan kitaplığı da gezdi. Eski Milli Savunma Bakanı bugün Köln Marif Vakfı, Köln Yunus Emre Vakfı, IGMG Köln Nippes Fatih Camii’ni ziyaretinin ardından akşam UID Genel Merkezi’nin kurumsal iftar yemeğine katılacak.

Hulusi Akar Köln’de

Hulusi Akar Köln’de

Haberle ilgili daha fazlası:
#Köln#AVRUPADAN HABERLER#Hulusi Akar

BAKMADAN GEÇME!