Hulusi Akar Köln’de

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Ziyarette Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al da hazır bulundu. IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, Akar’a teşkilatın çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Cuma namazını Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camii’nde kılan Akar DİTİB Genel Başkanı Dr. Muharrem Kuzey’i de makamında ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden Akar, cami külliyesinde bulunan kitaplığı da gezdi. Eski Milli Savunma Bakanı bugün Köln Marif Vakfı, Köln Yunus Emre Vakfı, IGMG Köln Nippes Fatih Camii’ni ziyaretinin ardından akşam UID Genel Merkezi’nin kurumsal iftar yemeğine katılacak.