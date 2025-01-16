Hükümetten ‘tek yönlü bilete’ tepki: ‘Zevksiz’

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HÜKÜMET sözcüsü Steffen Hebestreit, genel olarak seçim döneminde değerlendirme yapmaktan kaçındıklarını söyledi. Ancak bu durumda bir istisna yaptıklarını belirten Hebestreit, “Bu tür bir şeyin doğal olarak zevksiz olduğunu” ifade etti. Konu hakkında güvenlik ve adli makamların gereğini yapacağını dile getiren Hebestreit, vatandaşların bu duruma tepki göstermelerinin yerinde olacağını söyledi. AfD Baden-Württemberg Eyalet Teşkilatı sözcüsü, bunun Karlsruhe Teşkilatı’nın bir seçim kampanyası olduğunu doğruladı. Kampanyayı sosyal medyada paylaşan AfD milletvekili ve eyalet teşkilatının başkan yardımcısı Marc Bernhard, bu hareketin arkasında durduğunu ifade etti.

BİLET TARİHİ 23 ŞUBAT

Polis, halkı kin ve düşmanlığa tahrik şüphesiyle olayla ilgili soruşturma başlattı. AfD’nin ‘Sınır Dışı Bileti’ görsel olarak uçak biletine benziyor ve ‘yasa dışı göçmenleri’ hedef alıyor. Bilette uçağın kalkış tarihi, 23 Şubat’taki genel seçim günü olarak belirtilirken, rotası ise “Almanya’dan güvenli menşe ülkeye” şeklinde yazıldı. AfD Karlsruhe Teşkilatı, seçim broşürlerinin olabildiğince fazla sayıda ve kısıtlama olmadan dağıtıldığını açıkladı. Sol Parti’den yapılan açıklamalara göre, bu broşürler özellikle göçmen kökenlilerin yaşadığı mahallelerdeki posta kutularına bırakıldı.