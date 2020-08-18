Hükümetten Lufthansa’ya yeşil ışık

DİĞER ülkelerin şirkete yönelik taahhütlerinin memnuniyetle karşılandığına vurgu yapılan açıklamada, Alman hükumetinin şirkete yönelik kurtarma paketinin baştan beri bu ülkelere de bir fırsat sağladığı ve Avrupa Komisyonu ile görüşmelerde de söz konusu ülkelerin devlet yardımı seçeneğinin açık tutulduğu belirtildi. Lufthansa, küresel seyahat kısıtlamalarına yol açan Kovid-19 salgını nedeniyle neredeyse iflas etme noktasına gelmişti. Alman hükümeti 9 milyar euroluk kurtarma paketi sağlayarak şirketi iflastan korumuştu.