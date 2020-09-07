Hükümeti uyardılar: ‘Söz konusu olan turizmden daha fazlası’

ÇARŞAMBA günü yapılacak ve seyahat uyarısının da gündeme alınması beklenen Bakanlar Kurulu toplantısı öncesi yapılan çağrıda, “Burada söz konusu olan turizmden daha fazlası” denildi. Çağrıyı yapan Alman Sanayi ve Ticaret Odası (DIHK), Alman İşverenler Birliği (DBA), Alman Sanayi Birliği (BDA), Alman Otelciler ve Gastronomi Birlikleri (Dehoga), Alman Emeklilik Sigortası (DRV), Alman Ticaret Birliği (HDV) ve Alman Zanaatkârlar Birliği (ZDH), “Küresel ticaret ve mal alışverişi ile yatırım faaliyeti ağır darbe alacak. İhracat odaklı şirketler, birçok sınır kapatma ve karantina önlemi nedeniyle yöneticilerini, teknisyenlerini, montajcılarını veya satış personelini yabancı müşterilerine veya tedarikçilerine gönderemiyor. Ayrıca uluslararası ticaret fuarları iptal edildi. Sonuç olarak, yeni siparişler alınamıyor. Seyahat kısıtlamaları ticaret ve yatırım gibi ekonomik faaliyetler üzerinde ciddi olumsuz etkileme riski taşıyor” sözleriyle alınan seyahat uyarısının yarattığı olumsuzluklara dikkati çektiler.

‘İFLAS RİSKİ VAR’

Sektör birlikleri, Dışişleri Bakanlığı tarafından seyahat kısıtlaması uyarıları yapılmadan önce kararın ekonomiye yaratacağı etkinin göz önünde tutulmasını da talep ettiler. Ekonomi Bakanlığı’nın da seyahat kısıtlaması kararları sürecine dahil edilmesini talep eden birlikler, her ülkenin durumunun tek tek değerlendirilmesinin önemini de hatırlattılar. Çağrıda, “Pandeminin başlangıç sürecinden farklı olarak artık likidite ve sermaye rezervleri tükendi. Birçok şirket iflas riski taşıyor. Sağlığı koruyan ve ekonominin de zarar göremeyeceği politikaların birlikte üretilmesi gerekir. Birçok şirket, en azından seyahat kısıtlamalarını ve karantina sürelerini azaltabilecek hızlı testlerin başlamasını umut ediyor” sözlerine de yer verildi.

Almanya, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 160 ülkeye 14 Eylül tarihine kadar seyahat kısıtlaması getirmişti. Bakanlar Kurulu’nun çarşamba günü yapılacak toplantısında seyahat kısıtlamasıyla ilgili yeni bir kararın çıkması bekleniyor.