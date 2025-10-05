Almanya'da hükümete güven azaldı

Haberin Devamı

INSA tarafından yapılan son kamuoyu yoklamasına göre Almanya’da bu hafta sonu genel seçim olsa sağ popülist Almanya için Alternatif’in (AfD) toplam oyların yüzde 26’sını alarak ilk sıraya yerleşeceği ortaya çıktı. CDU/CSU’nun yüzde 24, SPD’nin yüzde 14, Sol Parti’nin yüzde 12 ve Yeşiller’in yüzde 11 oy alacağı da saptandı. BSW’nin (Sahra Wagenknecht İttifakı) yüzde 4 ve FDP’nin yüzde 4’le yine yüzde 5 barajını aşamayacağı da belirlendi.

Bu veriler ışığında, 23 Şubat’ta yapılan erken genel seçimlerde toplam oyların yüzde 28.5’ini alan CDU/CSU’da da, yüzde 16.4 oy toplayan hükümet ortağı SPD’de de oy kaybının devam ettiği, sağ popülist AfD’nin ise güçlenmeyi sürdürdüğü de ortaya çıktı. Aynı zamanda 6 Mayıs 2025’te iktidara geldiklerinde toplam oy oranları yüzde 44.9 olan CDU/CSU ve SPD koalisyonunun oy oranının yüzde 38’e düştüğü de görüldü.