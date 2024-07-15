Hükümete güven dipte

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ALMANYA’da SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümetine güven her geçen gün azalıyor. INSA tarafından ‘Bild am Sonntag’ (BamS) gazetesi adına yapılan son kamuoyu yoklamasında Almanların sadece yüzde 29’u, hükümetin bu yasama döneminin son yılında daha başarılı bir politika sergileyeceği görüşünü paylaştı. SPD’li Olaf Scholz Başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin bir dönem daha iktidarda kalmasına destek yüzde 16’yı geçmedi. Almanların yüzde 42’si ise CDU/CSU’nun ülkeyi daha iyi yöneteceği görüşünde. Aynı kamuoyu yoklamasında, Başbakan Olaf Scholz ile Bakanlar Kurulu’nu oluşturan 16 bakana da ankete katılanlar tarafından notlar verildi. 1 ila 6 puan arasındaki değerlendirmede en düşük puanı 4.3’le Şansölye Scholz aldı. Ankete katılanların sadece yüzde 4’ü Scholz’a 1 puan, yüzde 46’sı ise 5 veya 6 puan verdi.

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BAKANLAR KAÇ PUAN ALDI

Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck (Yeşiller), Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser (SPD), Federal Çevre Bakanı Steffi Lemke (Yeşiller), Federal Bilim ve Eğitim Bakanı Bettina Sark-Watzinger (FDP), Federal İmar ve İskan Bakanı Klara Geywitz (SPD) 4.2, Federal Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock (Yeşiller), Federal Aile Bakanı Lisa Paus (Yeşiller), Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach (SPD), Federal Ulaştırma Bakanı Volker Wissing (FDP), Federal Kalkınma Bakanı Swenja Schulze (SPD) 4.1, Federal Maliye Bakanı Christian Lindner (FDP) ile Başbakanlık Dairesi Bakanı Wolfgang Schmidt (SPD) 4, Federal Beslenme ve Tarım Bakanı Cem Özdemir (Yeşiller) ile Federal Adalet Bakanı Marko Buschmann (FDP) 3.9, Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil (SPD) 3.8 ve SPD’li Federal Savunma Bakanı 3.2 aldılar.