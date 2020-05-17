Hükümete ‘Geç kaldın’ suçlaması

HABERDE, hükümet, hem gelen uyarı mailini dikkate almamakla hem de salgın karşısında neler yapılması gerektiği konusunda 2012 yılında hazırlanan ve yol haritası olarak kabul edilen önlemler taslağını uzun süre görmezden gelmekle suçlandı. Welt am Sonntag ve BR’nin haberine göre ProMED, gönderdiği mailde Çin’de akciğer iltihabına yol açan bilinmeyen bir hastalıktan bahsetti. Aynı bilgi Berlin’deki Robert Koch Enstitüsü’ne de ulaştı. Çin, zamanla yarışarak pandemi haline gelen hastalıkla mücadele ederken, Almanya’da vakalar ortaya çıkmasına rağmen hiçbir önlem alınmadı. Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, Almanya’da ilk vakalar tespit edildiği dönemde, 23 Ocak’ta, “Virüsün seyri gribe göre daha hafif geçiyor” açıklaması yaptı. Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller, 3 Mart’ta yaptığı basın toplantısında bir soruya, “Grip tatili var mı ki korona tatili olsun. Öğrenciler okula gidecek” cevabını verdi. Oysa hükümet 2012’de hazırladığı ve pandemi durumunda hangi koruyucu önlemlerin alınması gerektiği konusunda rapor hazırlamıştı. Okulların tatil edilmesi ve büyük katılımlı etkinliklerin iptali gibi önerilerin yer aldığı ‘Halkı Korumak için Risk Analizi Raporu’ da uzun süre yok sayıldı. Önerilen önlemlerin alınması haftalar sürdü. Zaman kaybedildi ve kriz büyüdü. ‘AĞIR VAKALAR OLSAYDI...’

Münih Schwabing Hastanesi’nden Prof. Dr. Clemens Wendtner, “Eğer başlarda ağır durumda bulunan hastalarımız olsaydı, Kovid-19 salgını Almanya’da farklı değerlendirilirdi” sözleriyle salgının başlangıçta ciddiye alınmadığına dikkati çekti. Almanya’da salgınla mücadele konusunda ilk ciddi toplantı 2 Mart’ta düzenlendi. Federal Meclis Sağlık Komisyonu acil toplandı. Bakan Spahn, önlemlerin eyalet hükümetleri tarafından alınması gerektiğini söyledi. Hükümet ise ancak mart ayının ortasında salgınla mücadele konusunda geniş kapsamlı önlemler aldı. İlk uyarıdan 78 gün sonra önlemler alınmasına rağmen Almanya salgınla mücadelede başarılı kabul ediliyor.