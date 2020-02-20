Hükümet sözcüsünden saldırıya kınama

POLİS, saldırıda kullanılan koyu renkli otomobilin plakasından saldırganın kimliğini tespit etti. Ardından özel tim, saldırganın kaldığı eve giderek, önce ev sakinlerini dışarı çıkardı, sonra da Tobias R.’yi teslim olmaya çağırdı. Ancak evden sadece Tobias R.’nin babasının çıkması üzerine polis, kapıyı kırarak içeriye girdi. Ancak evde saldırganla birlikte bir ceset buldu. Cesedin, Tobias R.’nin annesine ait olduğu belirlendi. Saldırganın annesini öldürdükten sonra intihar ettiği, babasına ise dokunmadığı belirtildi. Polis, saldırganın babasını gözaltına aldı.

Kanlı saldırı Alman hükümetini de derinden sarstı. Başbakan Angela Merkel’in bugün yapacağı Halle gezisini iptal ettiğini açıklayan Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, saldırıyla ilgili kendisiyle sürekli bağlantı içinde olduklarını ve bilgi verildiğini söyledi. Saldırıyı sert biçimde kınadıklarını belirten Seibert, “Düşüncelerimizle korkunç saldırıya kurban gidenlerin yanındayız” dedi.