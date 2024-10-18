Hükümet sözcüsü polis kontrolüne takıldı

Haberin Devamı

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin geçtiğimiz günlerde Berlin’e yaptığı ziyaret sırasına ilginç bir olay yaşandı. Hükümet Sözcüsü Stefen Hebestreit, yüksek güvenlik önlemlerin alındığı ziyaret sırasında başbakanlığa giderken polis kontrol noktasına takıldı. Buradaki polis memurlarının, Hebestreit’ı tanımadıkları için geçişine izin vermedikleri ortaya çıktı. Bild gazetesinde yer alan habere göre, Federal Hükümet Sözcüsü 52 yaşındaki Steffen Hebestreit, ziyaretin olduğu gün saat 14.00 sıralarında Moltke Köprüsü üzerinde basın toplantısının yapılacağı başbakanlığa geçmek istedi. Ancak polis kontrol konmasındaki memurlar, Hebestreit’ı tanımadıkları için “Geçemezsiniz” dedi. Hebestreit, polislere kim olduğunu açıklamaya çalıştı, ancak inandıramadı. Ancak o sırada Başbakan Olaf Scholz’un basın sözcüsünü tanıyan federal polis memurlarının devreye girmesiyle olay çözüldü ve Hebestreit başbakanlığa geçebildi.

Haberin Devamı

BILD’DEN İLGİNÇ BENZETME

Bild gazetesi olayı gece kulüpleri önünde listede ismi olmadığı için içeri alınmayan kişilerle kapıdaki güvenlikçiler arasında yaşanan tartışmaya benzetti. Gazete yaşanan olayı, “Berlin’in ünlü Berghain gece kulübünün kapısının zor olduğunu düşünenler, henüz Berlin Polisi’nin güvenlik kontrolünü görmemiş olabilir. Öyle ki, Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit bile bu kontrolü neredeyse geçemiyordu” diye haberleştirdi.